Adrian Mihalcea, savuros după FC Botoşani - UTA 2-1: "Ce să refacem? Să mai naştem 2-3 copii? - Antena Sport

Adrian Mihalcea, antrenorul celor de la UTA Arad, a părut resemnat după înfrângerea suferită pe terenul noului lider din Liga 1, FC Botoşani, scor 1-2. Antrenorul “Bătrânei Doamne” s-a plâns de faptul că a avut puţin jucători la dispoziţie, iar plecarea lui Tzionis la naţionala Ciprului a cântătit enorm.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar şi în aceste condiţii, Mihalcea a fost mulţumit de jucătorii care au evoluat luni seară la Botoşani şi este de părere că numai ghinionul a făcut ca echipa sa să nu plece cu un punct acasă.

Adrian Mihalcea, după FC Botoşani – UTA 2-1: “O să fim iar doar U20 la antrenament”

Mihalcea se numără printre antrenorii nemulţumiţi de pauza internaţională care tocmai a început şi a avut o reacţie savuroasă, atunci când a fost întrebat dacă poate reface ceva la echipă perioada următoare, în condiţiile în care va rămâne cu puţini jucători la dispoziţie:

“Pentru mine, era mult mai important să fie meciul ieri, să avem toți jucătorii. Așa, am avut o bancă doar de copii. Azi mă uitam ce să bagăm pe teren. S-a produs această neînțelegere, plecandu-ne unul dintre cei mai buni jucători (n.r. Tzionis la naționala Ciprului).

Dar, cei care au intrat și au suplinit absenții s-au achitat destul de bine de sarcini. Nu știu ce să zic, aș fi putut să fiu mai norocos astăzi și să plecăm de aici cu un punct.