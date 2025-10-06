Adrian Mihalcea, savuros după FC Botoşani - UTA 2-1: "Ce să refacem? Să mai naştem 2-3 copii? - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Mihalcea, savuros după FC Botoşani – UTA 2-1: “Ce să refacem? Să mai naştem 2-3 copii?

Publicat: 6 octombrie 2025, 23:49

Adrian Mihalcea, savuros după FC Botoşani – UTA 2-1: Ce să refacem? Să mai naştem 2-3 copii?

Adrian Mihalcea / Sport Pictures

Adrian Mihalcea, antrenorul celor de la UTA Arad, a părut resemnat după înfrângerea suferită pe terenul noului lider din Liga 1, FC Botoşani, scor 1-2. Antrenorul “Bătrânei Doamne” s-a plâns de faptul că a avut puţin jucători la dispoziţie, iar plecarea lui Tzionis la naţionala Ciprului a cântătit enorm.

Chiar şi în aceste condiţii, Mihalcea a fost mulţumit de jucătorii care au evoluat luni seară la Botoşani şi este de părere că numai ghinionul a făcut ca echipa sa să nu plece cu un punct acasă.

Adrian Mihalcea, după FC Botoşani – UTA 2-1: “O să fim iar doar U20 la antrenament”

Mihalcea se numără printre antrenorii nemulţumiţi de pauza internaţională care tocmai a început şi a avut o reacţie savuroasă, atunci când a fost întrebat dacă poate reface ceva la echipă perioada următoare, în condiţiile în care va rămâne cu puţini jucători la dispoziţie:

“Pentru mine, era mult mai important să fie meciul ieri, să avem toți jucătorii. Așa, am avut o bancă doar de copii. Azi mă uitam ce să bagăm pe teren. S-a produs această neînțelegere, plecandu-ne unul dintre cei mai buni jucători (n.r. Tzionis la naționala Ciprului).

Dar, cei care au intrat și au suplinit absenții s-au achitat destul de bine de sarcini. Nu știu ce să zic, aș fi putut să fiu mai norocos astăzi și să plecăm de aici cu un punct.

(n.r. Vine bine această pauză ca să mai refaceți din ceea ce se poate?) Ce să mai refacem? Să mai naștem doi-trei copii? După ce că aveam câți aveam, acum Roman e suspendat, pleacă 5-6 jucători la naționale, o să fim iar doar U20 la antrenament. Pauza asta nu ne vine bine, am fi vrut să jucăm în continuare.

Am impresia că interdicția la transferuri s-a ridicat și am putea să îi înregimentăm și pe cei doi jucători luați”, a declarat Adrian Mihalcea, la digisport.ro.

