FC Botoșani - UTA Arad 1-1. Moldovenii, la o victorie de fotoliul de lider - Antena Sport

FC Botoșani – UTA Arad este jocul care închide etapa cu numărul 12 din Liga 1. Echipa antrenată de Leo Grozavu înfruntă gruparea pregătită de Adrian Mihalcea pe teren propriu, iar duelul este transmis în format LIVESCORE pe as.ro.
Jocul are o miză uriașă pentru botoșăneni, asta pentru că în cazul unei victorii, aceștia au ocazia de a urca pe primul loc în clasament, depășind Dinamo Bucureși, Universitatea Craiova și Rapid București.
FC Botoșani – UTA Arad 1-1
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză!
Min. 11: GOL UTA! Costache egalează pentru arădeni.
Min. 3: GOL BOTOȘANI! Mitrov deschide scorul din penalty!
Min. 1: A început partida!
- FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Ilaș, Miron, Diaw, Țigănașu – Petro, Țigănașu – Cîmpanu, Ongenda, Mitrov – Dumiter. Rezerve: Kukic, Fernandez, Adams, Pavlovic, David, Papa, Ferreira, Bodișteanu, Mailat, Kovtaliuk, Lopez, Dumitru. Antrenor: Leo Grozavu
- UTA Arad (4-2-3-1): Iliev – Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic – Ov.Popescu, Van Durmen – Padula, Al.Roman, Vlăsceanu – Costache. Rezerve: Gorcea, Benga, Olar, Hrezdac, Matei, Iacob, Barbu, Dragoș. Antrenor: Adi Mihalcea
FC Botoșani, formă senzațională în acest sezon
După ce în sezonul trecut a stat cu emoții pentru menținerea în prima ligă, FC Botoșani are un parcurs remarcabil în această stagiune, având înaintea meciului cu UTA șase victorii, patru rezultate de egalitate și doar o înfrângere.
Mai mult decât atât, jocul de pe ”Municipal” are o miză uriașă, având în vedere că, în cazul unei victorii, echipa lui Leo Grozavu poate urca pe primul loc în clasament.
De partea cealaltă, formația lui Adrian Mihalcea vine la Botoșani din postura de echipă cu cele mai multe rezultate de egalitate, șapte la număr. Arădenii nu au mai câștigat în campionat din data de 9 august, de la acel 2-1 cu Farul Constanța.
