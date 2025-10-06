Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FC Botoșani - UTA Arad 1-1. Moldovenii, la o victorie de fotoliul de lider - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | FC Botoșani – UTA Arad 1-1. Moldovenii, la o victorie de fotoliul de lider
LIVE SCORE

FC Botoșani – UTA Arad 1-1. Moldovenii, la o victorie de fotoliul de lider

Daniel Işvanca Publicat: 6 octombrie 2025, 21:37

Comentarii
FC Botoșani – UTA Arad 1-1. Moldovenii, la o victorie de fotoliul de lider

FC Botoșani - UTA Arad / SPORT PICTURES

FC Botoșani – UTA Arad este jocul care închide etapa cu numărul 12 din Liga 1. Echipa antrenată de Leo Grozavu înfruntă gruparea pregătită de Adrian Mihalcea pe teren propriu, iar duelul este transmis în format LIVESCORE pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jocul are o miză uriașă pentru botoșăneni, asta pentru că în cazul unei victorii, aceștia au ocazia de a urca pe primul loc în clasament, depășind Dinamo Bucureși, Universitatea Craiova și Rapid București.

FC Botoșani – UTA Arad 1-1

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză! 

Min. 11: GOL UTA! Costache egalează pentru arădeni.

Reclamă
Reclamă

Min. 3: GOL BOTOȘANI! Mitrov deschide scorul din penalty!

Min. 1: A început partida!

  • FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Ilaș, Miron, Diaw, Țigănașu – Petro, Țigănașu – Cîmpanu, Ongenda, Mitrov – Dumiter. Rezerve: Kukic, Fernandez, Adams, Pavlovic, David, Papa, Ferreira, Bodișteanu, Mailat, Kovtaliuk, Lopez, Dumitru. Antrenor: Leo Grozavu
  • UTA Arad (4-2-3-1): Iliev – Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic – Ov.Popescu, Van Durmen – Padula, Al.Roman, Vlăsceanu – Costache. Rezerve: Gorcea, Benga, Olar, Hrezdac, Matei, Iacob, Barbu, Dragoș. Antrenor: Adi Mihalcea

FC Botoșani, formă senzațională în acest sezon

După ce în sezonul trecut a stat cu emoții pentru menținerea în prima ligă, FC Botoșani are un parcurs remarcabil în această stagiune, având înaintea meciului cu UTA șase victorii, patru rezultate de egalitate și doar o înfrângere.

Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să pleceVieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece
Reclamă

Mai mult decât atât, jocul de pe ”Municipal” are o miză uriașă, având în vedere că, în cazul unei victorii, echipa lui Leo Grozavu poate urca pe primul loc în clasament.

De partea cealaltă, formația lui Adrian Mihalcea vine la Botoșani din postura de echipă cu cele mai multe rezultate de egalitate, șapte la număr. Arădenii nu au mai câștigat în campionat din data de 9 august, de la acel 2-1 cu Farul Constanța.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
Observator
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
Informație de ultimă oră despre Samuel Asamoah, după ce chinezii au anunțat că riscă să rămână paralizat! Care e situația fostului jucător al lui Mititelu. Update exclusiv
Fanatik.ro
Informație de ultimă oră despre Samuel Asamoah, după ce chinezii au anunțat că riscă să rămână paralizat! Care e situația fostului jucător al lui Mititelu. Update exclusiv
21:26
UEFA a aprobat ca două meciuri din Serie A şi La Liga să se joace în afara Europei: “Este regretabil”
21:21
Andrei Nicolescu l-a taxat pe Dobre, după scandările anti-Dinamo: „Atât poate”
21:19
VideoJurnal Antena Sport | 100 de piloţi au gonit cu bolizii în Poiana Braşov
21:15
VideoJurnal Antena Sport | Daria Silişteanu s-a întors acasă, la Fălticeni
21:13
VideoJurnal Antena Sport | Alex Dobre ţinteşte tot mai sus
21:01
VideoJucătorii lui Mircea Lucescu îi cheamă pe suporteri la stadion, pentru meciul România – Austria
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 2 Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! 3 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 4 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 5 “Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali, după ce “Mbappe” a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0 6 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!”
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”