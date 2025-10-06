FC Botoșani - UTA Arad 1-1. Moldovenii, la o victorie de fotoliul de lider - Antena Sport

Mai mult decât atât, jocul de pe ”Municipal” are o miză uriașă, având în vedere că, în cazul unei victorii, echipa lui Leo Grozavu poate urca pe primul loc în clasament.

De partea cealaltă, formația lui Adrian Mihalcea vine la Botoșani din postura de echipă cu cele mai multe rezultate de egalitate, șapte la număr. Arădenii nu au mai câștigat în campionat din data de 9 august, de la acel 2-1 cu Farul Constanța.