Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Titularul Rapidului, dorit de un club din străinătate: „Ar putea fi un transfer record” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Titularul Rapidului, dorit de un club din străinătate: „Ar putea fi un transfer record”

Titularul Rapidului, dorit de un club din străinătate: „Ar putea fi un transfer record”

Daniel Işvanca Publicat: 8 ianuarie 2026, 17:55

Comentarii
Titularul Rapidului, dorit de un club din străinătate: Ar putea fi un transfer record”

Jucătorii de la Rapid București / SPORT PICTURES

Rapidul a terminat anul 2025 pe locul al doilea, la doar un punct în spatele liderului Universitatea Craiova. Costel Gâlcă a cerut mai multe întăriri de-a lungul sezonului, dar acesta poate rămâne fără unul dintre cei mai importanți jucători.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Denis Ciobotariu, stoperul de 27 de ani cotat în prezent la 1,3 milioane de euro. Ajuns acum aproape un an în Giulești, acesta ar putea părăsi gruparea alb-vișinie chiar în această iarnă.

Denis Ciobotariu, la un pas de a pleca de la Rapid

Rapidul ar putea rămâne în această iarnă fără unul dintre cei mai importanți jucători. Transfery Info scrie că stoperul giuleștenilor ar putea fi protagonistul unui transfer record.

Concret, există interes din Polonia pentru acesta, mai exact de la Katowice. Presa poloneză scrie că acesta ar putea deveni cel mai scump jucător din istoria clubului.

„Jucătorul de 27 de ani de la Rapid București are o vastă experiență în campionatul intern (aproape 200 de meciuri) și are în palmares mai multe trofee. Cu CFR Cluj a câștigat trei titluri de campion al României. De asemenea, a cucerit trei Supercupe (două cu Sepsi) și o Cupă a României, tot alături de Sepsi”, au scris cei de la goal.pl.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Necropsia tânărului din Buzău care a murit după ce și-a rupt piciorul. Medicii au ignorat strigătele de durere
Observator
Necropsia tânărului din Buzău care a murit după ce și-a rupt piciorul. Medicii au ignorat strigătele de durere
Fierbe Groenlanda! „Trump ar putea da un milion fiecărui insular!” Liderul opoziţiei îi atacă pe danezi, iar analiştii fac scenarii incendiare
Fanatik.ro
Fierbe Groenlanda! „Trump ar putea da un milion fiecărui insular!” Liderul opoziţiei îi atacă pe danezi, iar analiştii fac scenarii incendiare
22:04
LIVE TEXTAtletico – Real Madrid 0-2. Duel stelar la Jeddah pentru un loc în finală. „Los blancos” punctează după pauză
21:44
Anthony Joshua, omagiu tulburător pentru “fraţii” pe care i-a pierdut în accidentul în care a fost rănit
21:39
S-a stabilit recordul în Atletico – Real Madrid! L-a depășit pe legendarul Sergio Ramos
21:32
VideoJurnal Antena Sport | Iulia Istrate e pregătită pentru marea luptă de la Survivor
21:27
VideoJurnal Antena Sport | Lisav Eissat, sfătuit de părinţii lui să semneze cu Dinamo
21:23
VideoJurnal Antena Sport | Dawa a revenit! Camerunezul visează la Premier League
Vezi toate știrile
1 FotoRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român 2 FotoMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea 3 Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei 4 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 5 Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” 6 Românul, transferul carierei la Galatasaray! Mutare de 7 milioane de euro
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”