Titularul Rapidului, dorit de un club din străinătate: „Ar putea fi un transfer record” - Antena Sport

Rapidul a terminat anul 2025 pe locul al doilea, la doar un punct în spatele liderului Universitatea Craiova. Costel Gâlcă a cerut mai multe întăriri de-a lungul sezonului, dar acesta poate rămâne fără unul dintre cei mai importanți jucători.

Este vorba despre Denis Ciobotariu, stoperul de 27 de ani cotat în prezent la 1,3 milioane de euro. Ajuns acum aproape un an în Giulești, acesta ar putea părăsi gruparea alb-vișinie chiar în această iarnă.

Denis Ciobotariu, la un pas de a pleca de la Rapid

Rapidul ar putea rămâne în această iarnă fără unul dintre cei mai importanți jucători. Transfery Info scrie că stoperul giuleștenilor ar putea fi protagonistul unui transfer record.

Concret, există interes din Polonia pentru acesta, mai exact de la Katowice. Presa poloneză scrie că acesta ar putea deveni cel mai scump jucător din istoria clubului.

„Jucătorul de 27 de ani de la Rapid București are o vastă experiență în campionatul intern (aproape 200 de meciuri) și are în palmares mai multe trofee. Cu CFR Cluj a câștigat trei titluri de campion al României. De asemenea, a cucerit trei Supercupe (două cu Sepsi) și o Cupă a României, tot alături de Sepsi”, au scris cei de la goal.pl.