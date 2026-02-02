Adrian Mutu, verdict categoric despre şansele FCSB-ului de calificare în play-off: "O să avem un sezon istoric" - Antena Sport

Adrian Mutu este convins că sezonul 2025/26 din Liga 1 va fi unul istoric. FCSB şi CFR Cluj, echipe care s-au luptat pentru titlu în ultimii ani, se află în acest moment pe locuri de play-out. Clujenii ocupă locul 9, în timp ce FCSB se află pe locul 11.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Toate echipele de la FCSB în sus se luptă în acest final de sezon regulat pentru calificarea în play-off, iar cele două formaţii care luptau pentru titlu în ultimii ani au emoţii în ceea ce priveşte terminarea sezonului în Top 6.

Adrian Mutu nu crede că FCSB şi CFR Cluj vor ajunge în play-off

Adrain Mutu este convins că vom avea parte de un sezon istoric, fără FCSB şi CFR Cluj în play-off, chiar dacă nu îşi doreşte acest lucru. Singura şansă pentru cele două cluburi să mai ajungă în Top 6 este ca acestea să se impună în toate meciurile rămase, este de părere “Briliantul”:

“Eu cred că o să avem un sezon istoric, fără FCSB și CFR Cluj în play-off. Cred că o să avem un sezon istoric. În afara de Metaloglobus, celelalte sunt contracandidate la play-off (n.r. viitoarele adversare ale FCSB-ului).

O să avem un sezon istoric, chiar dacă nu-mi doresc acest lucru, pentru că un play-off cu FCSB și CFR e mai spectaculos.