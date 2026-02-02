Anunţul lui Gigi Becali despre transferul lui Marian Huja la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali a avut o primă reacţie legată de informaţia apărută în presa din Polonia, conform căreia Marian Huja este în vizorul FCSB. Ce scriu polonezii?

“Am aflat că FCSB, cel mai de succes club din România, controlată de milionarul controversat Gigi Becali, este interesată de Marian Huja. Dacă s-ar materializa transferul, ar însemna o revenire pentru Huja în campionatul în care a excelat.

Huja mai are însă o opțiune. Este vorba de un club din China, care și-a manifestat și el interesul. Există timp pentru un acord, având în vedere că fereastra de mercato din România se încheie pe 9 februarie, iar cea din China la finalul lunii”, a scris Goal.

Gigi Becali spune că fotbalistul a fost în vizorul FCSB, dar acum există suficienţi fundaşi la echipă, deci transferul lui Marian Huja nu mai este de actualitate.

„Huja? Ce joacă? Fundaș central? Da, era bun, îmi plăcea de el, dar nu mă interesează. Deocamdată avem fundași centrali, 5 fundași centrali. Șase, dacă-l număr și pe Lixandru”, a declarat Becali pentru gsp.ro.