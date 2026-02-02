Închide meniul
Presa din Italia, cucerită de Cristi Chivu! Românul, lăudat pentru schimbările aduse la Inter - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Presa din Italia, cucerită de Cristi Chivu! Românul, lăudat pentru schimbările aduse la Inter

Presa din Italia, cucerită de Cristi Chivu! Românul, lăudat pentru schimbările aduse la Inter

Daniel Işvanca Publicat: 2 februarie 2026, 19:33

Presa din Italia, cucerită de Cristi Chivu! Românul, lăudat pentru schimbările aduse la Inter

Cristian Chivu / Profimedia

Cristi Chivu i-a cucerit pe italieni, după un nou succes obținut alături de Inter în Serie A. Formația pregătită de tehnicianul român nu pare să aibă adversar în lupta la titlu, echipa jucând cu lejeritate, indiferent de oponent.

Gazzetta dello Sport a venit cu un verdict în ceea ce privește Interul sub comanda antrenorului care a activat și la juniori, având numai cuvinte de laudă la adresa acestuia.

Cristi Chivu, lăudat de presa din Italia

Cristi Chivu face pași mici către cucerirea titlului cu Inter, iar victoria de la Cremonese a confirmat evoluția în bine a echipei care a ratat dramatic trofeul în sezonul precedent.

Gruparea din Milano a suferit modificări și la nivel mental, lucru remarcat inclusiv de către cei de la Gazzeta dello Sport. Italienii l-au lăudat pe tehnicianul român pentru felul în care a reușit să transforme echipa de la eșecul din finala Champions League.

„Punctul forte al Interului: nu se împiedică în fața adversarilor mai mici. Forma echipei este îmbunătățită cu sârguință, deoarece, după înfrângerea din 23 noiembrie în fața lui AC Milan (n.r. scor 0-1), Cristian Chivu a acumulat zece victorii în ligă și un egal.

Inter a devenit un lider solid și constant al campionatului, capabil să controleze meciurile. Programul a fost favorabil, dar echipa lui Chivu nu s-a lăsat pradă aroganței sau prezumției. Se pare că au moștenit calmul și forța antrenorului lor, care abordează fiecare situație fără isterie, deși, când văd finaluri relaxate ca cel de ieri (n.r. duminică, 1 februarie), știu cum să se facă auziți”, au scris cei de la Gazzetta dello Sport.

