Veste extraordinară pentru FCSB! Decizia luată înaintea meciului cu FC Botoșani - Antena Sport

FCSB va avea un meci capital etapa viitoare în ceea ce privește prezența în play-off, urmând să înfrunte pe Arena Națională echipa FC Botoșani, una dintre revelațiile acestei ediții de campionat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Părăsită de suporteri la ultimele partide, cu Fenerbahce, respectiv Csikszereda, gruparea antrenată de Elias Charalambous a primit o veste de excepție.

Peluza Nord revine alături de FCSB

Rezultatele slabe din ultima perioadă i-a determinat pe cei din Peluza Nord să nu mai susțină FCSB la ultimele partide disputate pe teren propriu, dar victoria din meciul cu Csikszereda i-a făcut pe aceștia să revină asupra deciziei.

Potrivit fanatik.ro, gruparea de ultrași a roș-albaștrilor a luat decizia de a reveni alături de echipă, iar lucrul acesta se va întâmpla încă de la partida cu FC Botoșani, decisivă în lupta pentru play-off.

Această hotărâre a fost luată în cadrul unei ședințe ce a avut loc în cursul zilei de luni. FCSB – FC Botoșani este programat joi, 5 februarie, de la ora 20:30.