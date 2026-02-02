Fundaş din Italia, transferat de Universitatea Craiova! E oficial - Antena Sport

Închide meniul
Fundaş din Italia, transferat de Universitatea Craiova! E oficial

Radu Constantin Publicat: 2 februarie 2026, 19:55

Filipe Coelho, la Universitatea Craiova/ Sport Pictures

Universitatea Craiova II a realizat, oficial, transferul lui Luca Mario Popa, fundaș de 20 de ani originar din Oradea. Jucătorul a semnat un contract valabil un an și jumătate și va evolua pentru echipa secundă a Științei. Mutarea a fost oficializată. El a evoluat în Italia, la Venezia, iar în România pentru Gloria Bistriţa, CSC Şelimbăr şi FC Botoşani.

“Originar din Oradea, fotbalistul are 20 de ani şi 1.90 metri a semnat un contract valabil un an şi jumătate cu echipa secundă a Ştiinţei.
Luca Mario Popa a fost format de CA Oradea, iar în anul 2022 a semnat Venezia, evoluând la academia italiană până în martie 2024, când a ajuns la Gloria Bistriţa (Liga 3). Ulterior a făcut pasul în eşalonul secund, îmbrăcând tricoul echipei CSC Şelimbăr, iar în ediţia trecută a fost legitimat la FC Botoşani.
Luca Mario Popa a cochetat şi cu loturile naţionale ale României de juniori, având prezenţe la U15, U16, U17 şi U18.
Bine ai venit, Luca Mario Popa!”, este mesajul postat de Academia Uniersitatea Craiova.

