"Ai spune da sau nu dacă Gigi Becali te cheamă la FCSB?" Răspunsul lui Hakim Abdallah - Antena Sport

Gigi Becali dezvăluia în trecut că îi place Hakim Abdallah. În contextul în care Becali a spus că vrea să transfere un atacant la FCSB, Abdallah a fost întrebat de reporterul AntenaSport dacă ar vrea să meargă la FCSB.

Abdallah a transmis că încă nu se află la nivelul lui obişnuit şi că e concentrat să dea totul pentru Dinamo.

Hakim Abdallah, mesaj tranşant atunci când a fost întrebat de un posibil transfer la echipa lui Gigi Becali

„(n.r: Dacă Gigi Becali te-ar chema să joci pentru echipa lui ce ai spune, da sau nu?) Sunt concentrat să joc bine. Am început bine sezonul, dar după aceea m-am accidentat, am ratat câteva meciuri şi, chiar după ce am revenit, nu am făcut-o la nivelul meu obişnuit.

Vreau să dau maximum pentru acest club. M-am întors, sunt fericit, vreau să revin la nivelul meu obişnuit”, a declarat Hakim Abdallah în exclusivitate pentru AntenaSport.

Hakim Abdallah este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 700.000 de euro. În acest sezon, Abdallah a evoluat în 13 partide în Liga 1 pentru Dinamo, marcând 2 goluri şi reuşind 3 pase decisive. Abdallah evoluează de obicei în banda dreaptă la Dinamo. El poate juca şi ca atacant central sau în banda stângă.