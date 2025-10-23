Ajutor pentru CFR Cluj. Iuliu Mureșan anunță că 500.000 de euro au intrat în posesia clubului - Antena Sport

Închide meniul
Ajutor pentru CFR Cluj. Iuliu Mureșan anunță că 500.000 de euro au intrat în posesia clubului

Andrei Nicolae Publicat: 23 octombrie 2025, 16:41

Iuliu Mureșan, în timpul unei conferințe de presă / Sport Pictures

Iuliu Mureșan a vorbit în cadrul conferinței de presă de prezentare la CFR Cluj despre o sumă de bani care a fost virată în conturile clubului, și anume una de 500.000 de euro. Noul președinte din Gruia, adus în locul lui Cristi Balaj, a declarat că prin intermediul acestui bonus financiar au fost plătite salariile jucătorilor.

Banii pe care i-a primit CFR-ul vin de pe urma unor vânzări de jucători, a mai explicat Mureșan în cadrul evenimentului în care a revenit la echipa “feroviarilor”. Printre altele, președintele clujenilor a vorbit și despre eventuala revenire a lui Dan Petrescu, dar și despre posibilitatea de a-l vinde pe Louis Munteanu, care a fost asociat în vară cu un transfer în străinătate.

Iuliu Mureșan anunță: 500.000 de euro pentru CFR Cluj

Conducătorul clubului din Gruia consideră că cei 500.000 de euro reprezintă o “gură de oxigen” pentru club, care a reușit astfel să își rezolve din problemele pe care le avea cu salariiile unor jucători.

Banii care s-au dat și cu care s-au rezolvat (n.r. salariile) sunt produși de echipă. Banii au venit din niște procente pe care le-am avut la unii jucători transferați mai demult și a venit o sumă de aproape 500.000 de euro.

A fost o mare binecuvântare pentru club. Din acei bani s-a făcut plata. Avem dovada. Avem factura. Pe mine nu m-ar deranja dacă ne-ar da 100 de milioane de euro și Burkina Faso“, a explicat Iuliu Mureșan.

CFR Cluj speră să iasă din forma extrem de slabă pe care a avut-o în prima parte a campionatului, câștigând doar două meciuri în 13 etape. Pentru ardeleni urmează un duel pe teren propriu contra Farului, care va avea loc pe 25 noiembrie, de la ora 21:00.

