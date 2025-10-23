Iuliu Mureşan a făcut anunţul la prima conferinţă de presă: "Nu se pune problema ca Dan Petrescu să vină acum" - Antena Sport

Închide meniul
Iuliu Mureşan a făcut anunţul la prima conferinţă de presă: "Nu se pune problema ca Dan Petrescu să vină acum"

Fotbal | Liga 1

Iuliu Mureşan a făcut anunţul la prima conferinţă de presă: “Nu se pune problema ca Dan Petrescu să vină acum”

Publicat: 23 octombrie 2025, 11:02

Iuliu Mureşan a făcut anunţul la prima conferinţă de presă: Nu se pune problema ca Dan Petrescu să vină acum

Iuliu Mureşan, la conferinţa de presă - Antena Sport

Dan Petrescu (57 de ani) a ajuns la o înţelegere cu Neluţu Varga pentru o revenire de la CFR Cluj. Tratamentul pe care îl are momentan fostul mare jucător îl împiedică să vină imediat la echipă.

Ovidiu Hoban va fi interimar în următoarea lună, iar Iuliu Mureşan, noul preşedinte al clubului, susţine că o decizie legată de noul antrenor al CFR-ului va fi luată peste maximum trei săptămâni, în funcţie de situaţia medicală a lui Petrescu.

Iuliu Mureşan: “Nu se pune problema ca Dan Petrescu să vină acum”

“Cu Dan Petrescu am vorbit foarte mult zilele astea. Ştiţi că Dan Petrescu trăieşte fotbal şi trăieşte CFR. E clujean. Din păcate, are o problemă de sănătate care este în curs de rezolvare. Nu se pune problema ca Dan Petrescu să vină acum la echipă. L-aş vrea oricând, dacă ar fi sănătos, poimâine l-aş vrea, cu stafful care e acum, sigur am reuşi lucruri bune.

Să sperăm că se va însănătoşi, dar nu poate spune nimeni, nici noi, nici el. Dorinţă este de ambele părţi, dar nu ştim când. Va fi în funcţie de starea lui de sănătate şi de cum va fi el după tratamentele pe care le face. Hoban va fi o lună şi în ultima săptămână vom lua o decizie, să vedem cine va fi antrenor”, a spus Mureşan, la conferinţa de presă.

Neluţu Varga a anunţat că s-a înţeles cu Dan Petrescu

Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a confirmat faptul că Dan Petrescu va reveni la formaţia din Gruia. “Bursucul” a plecat în vară, după umilinţa din Conference League cu Hacken, şi a fost înlocuit cu Andrea Mandorlini.

Varga a anunţat că Dan Petrescu trebuie să îşi termine un tratament, iar în următoarele 2-3 săptămâni, echipa va fi pregătită de Ovidiu Hoban:

“Da, e adevărat. În principiu ne-am înţeles. Mai are un pic de tratament de făcut, 2-3 săptămâni. Până atunci antrenează Hoban şi după revine el”, a declarat Neluţu Varga, în exclusivitate pentru Antena Sport.

