Al şaptelea transfer al verii la CFR Cluj! Dan Petrescu şi-a "betonat" atacul pentru noul sezon - Antena Sport

Al şaptelea transfer al verii la CFR Cluj Dan Petrescu, în timpul unui meci/ Hepta CFR Cluj a oficializat al şaptelea transfer al verii. Dan Petrescu şi-a „betonat" atacul pentru următorul sezon. Un vârf francez, Beni Nkololo, a semnat cu formaţia din Gruia. CFR Cluj va debuta în noul sezon de Liga 1 pe 14 iulie. Formaţia lui Dan Petrescu va primi vizita celor de la Dinamo, în prima rundă a noii stagiuni. Al şaptelea transfer al verii la CFR Cluj Beni Nkololo a semnat cu CFR Cluj din postura de jucător liber de contract. Atacantul de 27 de ani s-a despărţit în această vară de Al-Orobah, formaţia care a promovat în prima ligă din Arabia Saudită, la finalul stagiunii precedente. Beni Nkololo este al şaptelea jucător pe care CFR Cluj îl transferă în această vară, după Khalifa Kujabi, Armend Thaqi, Simao Rocha, Adrian Păun, Mohammed Kamara și Andrei Artean. „Bun venit, Béni Nkololo!

CFRiști, faceți cunoștință cu noua noastră extremă dreaptă! Începând de astăzi, Béni Nkololo se alătură familiei noastre!

Născut în Franța, fotbalistul de 27 de ani vine în Gruia după un sezon petrecut în Arabia Saudită, la Al-Orobah, echipă proaspăt promovată în Saudi Pro League în tricoul căreia a jucat 33 de partide, bifând 5 goluri și 5 pase decisive.

Cu peste 200 de meciuri în carieră, Nkololo a mai evoluat in Franța pentru US Avranches, US Concarneau, Tours FC și SC Lyon, dar și în Australia, pentru Central Coast Mariners.

Îi urăm bun venit și cât mai multe reușite alături de CFR Cluj!”, a anunţat CFR Cluj, pe pagina oficială de Facebook. Ce se întâmplă cu transferurile lui Baeten şi Bauza la CFR Cluj Neluţu Varga a anunţat ce se întâmplă cu transferurile lui William Baeten şi Juan Bauza, la CFR Cluj. În urmă cu aproape trei săptămâni, Adrian Mititelu a anunţat că cei doi jucători vor pleca în Gruia, însă mutările nu s-au oficializat momentan. William Baeten şi Juan Bauza încă sunt jucătorii lui FCU Craiova. Cei doi nu au plecat cu CFR Cluj în cantomanentul de vară, iar Neluţu Varga a oferit lămuriri despre situaţia lor. CFR Cluj şi FCU Craiova nu au ajuns la o înţelegere în privinţa transferurilor celor doi mijlocaşi. Adrian Mititelu vrea să-i cedeze sub formă de împrumut, însă jucătorii îşi doresc să plece definitiv de la FCU Craiova. Neluţu Varga a declarat că încă se poartă negocieri cu oficialii de la FCU Craiova, dată fiind dorinţa lui Adrian Mititelu de a-i păstra pe cei doi în „curtea” echipei sale. Patronul de la CFR Cluj a transmis că în scurt timp se vor rezolva transferurile. „Încă se discută, pentru că Mititelu vrea să îi dea împrumut, dar jucătorii vor să plece definitiv. Cel mai probabil, în 2-3 zile, treaba se limpezește”, a declarat Neluţu Varga, conform gsp.ro.