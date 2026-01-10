Alertă la Universitatea Craiova. Fotbalistul lui Filipe Coelho, vizat de echipe din America și Rusia - Antena Sport

Universitatea Craiova a terminat anul pe primul loc în Liga 1, iar fanii visează cu ochii deschiși la câștigarea unui titlu de campioană, după o pauză lungă de la ultimul trofeu al oltenilor.

După ce s-a zvonit că gruparea din Bănie și-ar putea pierde antrenorul, acum, aceștia au șanse mari să rămână fără unul dintre cei mai importanți jucători.

Anzor, monitorizat de mai multe echipe

Cu 17 meciuri jucate, un gol marcat și patru pase decisive în actuala ediție a Ligii 1, Anzor este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova.

Mijlocașul georgian aduce un echilibru important în linia mediană a oltenilor, iar evoluțiile sale au fost remarcate și apreciate de mai multe cluburi din străinătate.

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, echipele din America și Rusia și-au manifestat interesul pentru fotbalistul care a ajuns în ianuarie 2024 în Bănie, pentru 750.000 de euro.