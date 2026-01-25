Alex Băluță a fost la un pas să revină în Liga 1: "A picat pe ultima sută". 4 echipe s-au interesat de el - Antena Sport

Alex Băluță a vorbit duminică dimineața în cadrul unei emisiuni despre cum a avut șansa să se întoarcă în Liga 1, după ce s-a despărțit în luna noiembrie de Los Angeles FC. Extrema dreaptă a dezvăluit că a fost extrem de aproape să ajungă la CFR Cluj și că au mai existat alte trei echipe din România care s-au interesat de serviciile sale.
Alex Băluță este în continuare în căutare de echipă după ce în noiembrie a fost pus pe liber de Los Angeles FC. După ce formația din California și-a încheiat sezonul din MLS, înțelegerea dintre cele două tabere s-a încheiat, ținând cont că fotbalistul semnase doar până la finalul anului 2025.
CFR Cluj a fost aproape să îl transfere pe Băluță
După doar 14 minute jucate în SUA, Băluță a căutat să revină în circuit, iar CFR Cluj a fost echipa care a fost la un pas să îl transfere. Fostul jucător de la FCSB și Universitatea Craiova a declarat de ce crede că mutarea nu s-a mai perfectat.
“Sincer, da, am avut de la CFR. Cu ei am discutat, dar a picat pe ultima sută. Am vorbit și cu domnul Pancu la telefon. Probabil motivul a fost că nu am jucat în ultima perioadă și oamenii credeau că nu sunt pregătit.
N-a fost vorba financiar, pentru mine e important să intru în circuit, să am din nou continuitate și sunt pregătit să o iau de la capăt. Au fost oferte din țară, au fost oferte mai multe“, a spus Băluță, potrivit digisport.ro.
Ulterior, fotbalistul de 32 de ani a recunoscut că au mai fost trei echipe care și-au arătat interesul față de el, și anume Petrolul Ploiești, Dinamo și Universitatea Cluj. Dintre toate, Băluță a fost dezamăgit de modul în care alb-roșiii au gestionat situația.
“Da, au fost discuții și la Petrolul, și la Dinamo și la ‘U’ Cluj. A existat (n.r interes din partea lui Dinamo), dar nu a părut așa de real și profesional cum aș fi vrut eu“, a conchis fotbalistul.
