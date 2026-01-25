Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alex Băluță a fost la un pas să revină în Liga 1: "A picat pe ultima sută". 4 echipe s-au interesat de el - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Alex Băluță a fost la un pas să revină în Liga 1: “A picat pe ultima sută”. 4 echipe s-au interesat de el

Alex Băluță a fost la un pas să revină în Liga 1: “A picat pe ultima sută”. 4 echipe s-au interesat de el

Andrei Nicolae Publicat: 25 ianuarie 2026, 11:32

Comentarii
Alex Băluță a fost la un pas să revină în Liga 1: A picat pe ultima sută. 4 echipe s-au interesat de el

Alex Băluţă, în timpul unui meci / Profimedia

Alex Băluță a vorbit duminică dimineața în cadrul unei emisiuni despre cum a avut șansa să se întoarcă în Liga 1, după ce s-a despărțit în luna noiembrie de Los Angeles FC. Extrema dreaptă a dezvăluit că a fost extrem de aproape să ajungă la CFR Cluj și că au mai existat alte trei echipe din România care s-au interesat de serviciile sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alex Băluță este în continuare în căutare de echipă după ce în noiembrie a fost pus pe liber de Los Angeles FC. După ce formația din California și-a încheiat sezonul din MLS, înțelegerea dintre cele două tabere s-a încheiat, ținând cont că fotbalistul semnase doar până la finalul anului 2025.

CFR Cluj a fost aproape să îl transfere pe Băluță

După doar 14 minute jucate în SUA, Băluță a căutat să revină în circuit, iar CFR Cluj a fost echipa care a fost la un pas să îl transfere. Fostul jucător de la FCSB și Universitatea Craiova a declarat de ce crede că mutarea nu s-a mai perfectat.

Sincer, da, am avut de la CFR. Cu ei am discutat, dar a picat pe ultima sută. Am vorbit și cu domnul Pancu la telefon. Probabil motivul a fost că nu am jucat în ultima perioadă și oamenii credeau că nu sunt pregătit.

N-a fost vorba financiar, pentru mine e important să intru în circuit, să am din nou continuitate și sunt pregătit să o iau de la capăt. Au fost oferte din țară, au fost oferte mai multe“, a spus Băluță, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Ulterior, fotbalistul de 32 de ani a recunoscut că au mai fost trei echipe care și-au arătat interesul față de el, și anume Petrolul Ploiești, Dinamo și Universitatea Cluj. Dintre toate, Băluță a fost dezamăgit de modul în care alb-roșiii au gestionat situația.

Da, au fost discuții și la Petrolul, și la Dinamo și la ‘U’ Cluj. A existat (n.r interes din partea lui Dinamo), dar nu a părut așa de real și profesional cum aș fi vrut eu“, a conchis fotbalistul.

Drogurile, firul nevăzut al crimei din Timiș. Mario, escortat pe ultimul drum de motocicliştii Hells AngelsDrogurile, firul nevăzut al crimei din Timiș. Mario, escortat pe ultimul drum de motocicliştii Hells Angels
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacția unui livrator din Bangladesh la prima lui iarnă adevărată, în Capitală. Abdul se luptă cu poleiul
Observator
Reacția unui livrator din Bangladesh la prima lui iarnă adevărată, în Capitală. Abdul se luptă cu poleiul
Giovanni Becali a citit în direct mesajele pe care le-a primit din Arabia Saudită unde l-a propus pe Gică Hagi. Exclusiv
Fanatik.ro
Giovanni Becali a citit în direct mesajele pe care le-a primit din Arabia Saudită unde l-a propus pe Gică Hagi. Exclusiv
12:27
Petrolul – Farul LIVE SCORE (14:30). Constănțenii o pot egala la puncte pe FCSB
12:13
Amenințat de însuși Mussolini: povestea singurului antrenor care a câștigat două Cupe Mondiale
12:00
VIDEOMoment pentru istoria NBA! Chicago Bulls a retras numărul purtat de Derrick Rose
11:36
Peluza Nord, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB, înaintea meciului cu CFR Cluj: “Vor pierde nişte suporteri”
11:10
Neluțu Varga a prezis scorul de la FCSB – CFR Cluj. De la ce jucător așteaptă golul
10:44
VIDEOMontreal Canadiens – Boston Bruins 3-4. Hat-trick-ul lui Cole Caufield nu a fost suficient. Boston a întors scorul în 12 secunde
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” 3 Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați 4 “Înţepat” de Mourinho, Cristi Chivu i-a dat replica celebrului antrenor portughez! 5 “Vei înjura FCSB?” Răspunsul dat de Olimpiu Moruţan a doua zi după ce a semnat cu Rapid 6 A venit oferta de 23 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin. De ce românul a refuzat transferul
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia