Alex Dobre, criticat după ce a intrat în conflict cu fanii Rapidului, înainte de scandalul uriaş din Giuleşti

Dan Roșu Publicat: 6 aprilie 2026, 8:24

Comentarii
Jucătorii Rapidului în timpul unui meci - Sport Pictures

Ovidiu Herea, fostul jucător al Rapidului, a avut un mesaj clar pentru actualul căpitan al giuleştenilor, Alex Dobre, cel care a avut încă un moment tensionat cu fanii la finalul eşecului cu U Cluj, 1-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conform primasport.ro, Dobre a avut un conflict cu suporterii de la tribuna aflată în spatele băncilor de rezerve. Totul a degenerat însă când fotbaliştii au ajuns în faţa peluzei, unde, din nefericire, au fost înjuraţi de ultraşi şi loviţi chiar cu bețele folosite la tobe. Herea susţine că un război cu fanii nu poate aduce nimic constructiv.

“Când intri într-un conflict cu suporterii, niciodată nu ai de câştigat. Nu îi înţeleg atitudinea. Înţeleg că eşti unul din jucătorii care ai dus Rapidul în spate, pentru că ai marcat foarte mult.

A trăit prin tine Rapidul, dar atâta timp cât tu nu ai evoluţii foarte bune, nu văd de ce ai face gesturile astea, pentru că nu te ajută cu nimic. Eu înţeleg supărarea suporterilor, pentru că îşi doreau şi aşteptau acest titlu de foarte mulţi ani, iar anul acesta era un moment foarte bun pentru a câştiga.

Cred că cel mai mult îi deranjează atitudinea pe care au avut-o jucătorii. Nu înţeleg de unde neputinţa asta în a doua repriză, mai ales cea ofensivă. Pentru că dacă s-ar fi dus peste ei, dacă ar fi avut ocazii, dacă ar fi încercat, dacă ar fi avut o altă atitudine, eu sunt sigur că suporterii nu i-ar fi apostrofat la finalul meciului.

Reclamă
Reclamă

Ce i-a deranjat este atitudinea. Nu înţeleg de ce a făcut asta. Noi avem meciuri pe Giuleşti când nu jucam nimic şi erau suporterii supăraţi pe noi. Îi salutam de la jumătatea terenului şi fugeam la vestiare. Suporterii au susţinut echipa tot sezonul. Normal că la sfârşitul meciului, dacă jucătorii nu au atitudine, li se reproşează asta”, a spus Herea, pentru sursa citată anterior.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
