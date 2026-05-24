Ionuț Radu, anunț major după ce a fost desemnat MVP-ul sezonului la Celta Vigo

Daniel Işvanca Publicat: 24 mai 2026, 18:32

Ionuț Radu a avut parte de un sezon fantastic, fiind titular în toate cele 38 de etape din La Liga în poarta celor de la Celta Vigo. Mai mult decât atât, românul a primit titlul de MVP al grupării „galiciene” și a făcut un anunț major.

Concret, fotbalistul evaluat de Transfermarkt la 8 milioane de euro a transmis că nu se gândește să plece de la echipă, în ciuda interesului din partea mai multor cluburi.

Ionuț Radu continuă la Celta Vigo

Cu 38 de apariții în acest sezon de La Liga, cu 10 partide fără gol primit, Ionuț Radu a devenit un adevărat idol în rândul suporterilor celor de la Celta Vigo.

Internaționalul român a fost votat cel mai bun jucător al sezonului și a făcut un anunț major cu privire la viitorul său. Contractul acestuia este scadent în 30 iunie 2029.

„Sunt foarte fericit pentru echipă, pentru oraș, pentru fani, pentru tot ce s-a întâmplat în acest an. Sunt foarte recunoscător. Trebuie să ne bucurăm de momentele bune, avem un grup incredibil.

Am reușit să depășim perioada negativă prin care am trecut. Pentru mine, suntem ca o familie, iar asta este forța noastră. Așteptăm cu nerăbdare sezonul viitor pentru a realiza și mai multe, pentru că știu că putem fi mai buni”, a declarat Ionuț Radu, potrivit MARCA.

