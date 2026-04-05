Fanii Rapidului nu au mai suportat! Dobre și coechipierii săi, înjurați ca la ușa cortului și loviți, după 1-2 cu U Cluj

Daniel Işvanca Publicat: 5 aprilie 2026, 23:07

Fanii Rapidului nu au mai suportat! Dobre și coechipierii săi, înjurați ca la ușa cortului și loviți, după 1-2 cu U Cluj

Suporteri Rapid / Sportpictures

Rapid București a suferit un nou eșec pe teren propriu în fața Universității Cluj, asta deși echipa antrenată de Costel Gâlcă a condus cu scorul de 1-0 pe tabelă.

Suporterii și-au pierdut complet răbdarea cu jucătorii, iar după fluierul final Alex Dobre și colegii săi au fost înjurați și loviți cu bețele folosite la tobe.

Suporterii Rapidului au înjurat jucătorii și au aruncat cu obiecte în aceștia

Nervi întinși la maximum la finalul partidei dintre Rapid și Universitatea Cluj, încheiată cu scorul de 2-1 în favoarea echipei oaspete. Dubla lui Mendy a ajutat formația antrenată de Cristiano Bergodi să întoarcă rezultatul.

Suporterii giuleșteni și-au pierdut răbdarea și au înjurat jucătorii după fluierul final, ba chiar au aruncat în direcția acestora cu bețele folosite la tobe, anunță gsp.ro.

A fost a cincea victorie consecutivă pe care Universitatea Cluj a obținut-o pe terenul Rapidului. „Șepcile roșii” continuă sezonul remarcabil, în timp ce Rapid este la 5 puncte de lider.

Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
