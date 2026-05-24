Gigi Becali a ajuns în presa internațională! Ce s-a scris după ce i-a oferit o nouă șansă jucătorului de Champions League

Adus ca „greu” în vestiarul FCSB după ce evoluase în grupa principală de UEFA Champions League, Ofri Arad nu a adunat foarte multe minute în tricoul roș-albaștrilor.

Cu doar cinci apariții de la sosirea sub comanda lui Elias Charalambous, mijlocașul a primit un vot de încredere din partea lui Gigi Becali, care așteaptă să vadă cum va evolua israelianul din sezonul următor.

Presa din Israel, verdict în cazul lui Ofri Arad la FCSB

Gigi Becali a ajuns iarăși în atenția presei internaționale, după ce a decis să îi mai acorde o șansă lui Ofri Arad, fotbalistul sosit gratis după despărțirea de Kairat Almaty.

Israelienii au scris despre situația mijlocașului de Champions League transferat la începutul anului, șansa primită de acesta fiind văzută ca o adevărată răsturnare de situație.

„După ce l-a criticat constant și l-a trecut pe linie moartă, patronul excentric de la Steaua București (n.r. FCSB), Gigi Becali, s-a răzgândit după un singur meci. Va reuși un mijlocaș israelian bogat să supraviețuiască la cel mai nebun club din România?