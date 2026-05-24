Filipe Coelho, cu gândul la sezonul următor: „Trebuie să îngrijim mulți jucători”. Obiectivul trasat în Giulești

Daniel Işvanca Publicat: 24 mai 2026, 18:08

Filipe Coelho / Sportpictures

Universitatea Craiova va închide acest sezon de Liga 1, campioana României urmând să înfrunte Rapid București în deplasare, în ultima etapă din acest play-off.

Filipe Coelho a prefațat într-o conferință de presă disputa contra formației antrenate de Costel Gâlcă, iar tehnicianul a dat de înțeles că este deja cu gândul la sezonul următor.

Filipe Coelho: „Vrem să câștigăm cele trei puncte”

Universitatea Craiova încheie luni un sezon de excepție, în care a cucerit cupa și campionatul. Oltenii vor juca în ultimul meci al sezonului pe teren Rapidului, iar Filipe Coelho și-a trasat obiectivul.

„Mai este încă un meci. Această săptămână a fost diferită, dar acum trebuie să ne focusăm pe acest meci, cu Rapid. Suntem echipa care o să înceapă sezonul următor mai devreme, așa că trebuie să îngrijim mulți jucători. Totuși, ambiția și motivația trebuie să fie aceeași. Avem mulți jucători care merg la echipele naționale, mulți care au jucat extrem de multe meciuri în ultima lună. Au fost, de asemenea, petrecerile…dar noi vom da totul și în acest meci. Vrem să câștigăm cele trei puncte. 

A fost un sezon istoric. Sper că nu greșesc, dar cred că este cea mai bună performanță a echipei din utimii ani. Ne gândim, totuși, la prezent, ca să pregătim viitorul cât de bine putem. Deja a trecut totul, ne focusăm pe viitor. Le mulțumesc încă o dată suporterilor. Au făcut diferența când au fost conectați cu jucătorii și sper ca sezonul viitor să începem la fel cum l-am și terminat pe acesta, cu aceeași atmosferă. Chiar aș vrea să începem următorul sezon cu aceeași atmosferă ca și acum. Depinde de noi asta, bineînțeles, dar jucătorii sunt uimitori și mereu dac diferența”, a declarat Filipe Coelho.

