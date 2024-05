Alex Mitriţă a dat răspunsul final în privinţa ofertei de la FCSB! Ce a spus despre echipa naţională - Antena Sport

Mă simt mult mai bine de la meci la meci. Lucrez pentru gleznă, să o întăresc, dar uşor-uşor simt că revin la capacitatea maximă.

(n.r.: despre faza în care Dawa a salvat de pe linia porţii balonul trimis de Mitriţă) Am văzut că iese Târnovanu şi am zis să mai fac o atingere. Am văzut că vine omul şi am încercat să îl întorc.

Suntem într-o perioadă bună, sperăm să menţinem această perioadă bună şi să obţinem locul 2, obiectivul nostru.

(n.r.: ce a vorbit cu Charalambous) Am vorbit în greacă. Mi-a spus felicitări, atâta tot.

(n.r.: despre un posibil transfer la FCSB) Nu se pune problema. Le mulţumesc că au fost interesaţi de mine, că m-au dorit acolo, dar nu se pune problema să merg la Steaua (n.r: FCSB).

(n.r.: despre prezenţa la EURO) În primul rând, trag tare să obţinem locul 2, obiectivul nostru şi, după aceea, trag tare şi pentru echipa naţională”, a declarat Alex Mitriţă, pentru digisport.ro, după Universitatea Craiova – FCSB 2-0. „Trebuie să fim serioși!” Elias Charalambous, prima reacție după Universitatea Craiova – FCSB 2-0! Elias Charalambous a oferit prima reacție după Universitatea Craiova – FCSB 2-0. Antrenorul campioanei a vorbit despre prestația echipei sale, după partida din Bănie. Duelul dintre Universitatea Craiova și FCSB a contat pentru etapa a 8-a din play-off-ul Ligii 1. Partida de pe stadionul „Ion Oblemenco” a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Elias Charalambous a spus că echipa sa ar fi trebuit să fie mai concentrată după primul gol primit și a vorbit și despre ocaziile irosite de atacanții săi. Totodată, acesta a vorbit și despre partida cu CFR Cluj, de pe Arena Națională și a menționat că își dorește ca FCSB să îi facă fericiți pe fani, la meciul la care vor primi trofeul Ligii 1. „Am primit un gol foarte devreme în meci. Ar fi trebuit să fim mai concentrați, să înscriem un gol. Totuși, până să primim al doilea gol am fost echipa care a controlat meciului, dar așa e fotbalul, când nu marchezi. Ocaziile se răzbună, am primit al doilea gol și Craiova a avut mai multe ocazii. Nu e ușor nici pentru jucătorii care au jucat mai puțin să intre. Am vrut să vedem la ce nivel se află. Reclamă

„Am doar cuvinte de laudă la adresa lui Darius Olaru”

Așa e la penalty, câteodată înscrii, câteodată nu. Am doar cuvinte de laudă la adresa lui Darius Olaru.

Suntem o echipă mare, trebuie să fim serioși la fiecare meci. Jucătorii și-au arătat calitatea și valoarea, dar nu am reușit să scoatem nici măcar un punct. Înainte de orice sărbătoare avem meciul cu CFR.

Pentru mine, Octavian Popescu este unul dintre cei mai talentați jucători din România, sunt sigur de asta. Trebuie să vorbim și cu doctorul, să vedem ce facem cu această accidentare. Credem foarte mult în el.

Dan Petrescu este un antrenor foarte experimentat, a arătat că se potrivește la CFR. Îl respect.

Le mulțumesc fanilor pentru prezența la meci, ne vedem săptămâna viitoare la duelul cu CFR. Sper să îi facem fericiți, cu un rezutlat bun”, a spus Elias Charalambous, la digisport.ro.

