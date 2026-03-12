Home | Fotbal | Liga 1 | Cât de important a fost VAR-ul în România? Peste 1.300 de faze analizate în acest sezon de Liga 1 și de cupă

Cât de important a fost VAR-ul în România? Peste 1.300 de faze analizate în acest sezon de Liga 1 și de cupă

Andrei Nicolae Publicat: 12 martie 2026, 18:31

Andrei Chivulete, la monitorul VAR / Sport Pictures

Federația Română de Fotbal a publicat recent un raport prin care și-a dorit să arate cât de important a fost rolul sistemului VAR în meciurile din Liga 1 și din Cupa României din acest sezon. Potrivit federalilor, în 254 de meciuri au fost analizate peste 1.000 de faze, iar la aproape 100 deciziile arbitrilor de pe teren au fost modificate.

VAR-ul a apărut în România pentru prima dată în sezonul 2022/23, iar de atunci s-a dovedit atât eficient, cât și extrem de controversat. Numeroase decizii ale arbitrilor au fost modificate, însă în anumite contexte aceste lucruri nu au generat neapărat claritate, ci și mai multă frustrare.

Cifrele VAR-ului din România în sezonul 2025/26

La al patrulea sezon de când arbitrajul video a apărut în România, FRF a publicat pe site-ul oficial un raport în care a oferit cifre exacte cu privire la intervențiile VAR-ului din acest sezon de Liga 1 și de Cupa României. În total, au fost 254 de meciuri care au beneficiat de sistem VAR, în doar două partide acesta fiind nefuncțional, iar 1.358 de incidente au fost analizate în total (5,34 faze pe meci).

Din aceste peste 1.000 de momente, la 91 VAR-ul a intervenit, FRF-ul împărțind deciziile luate în două: cele factuale și cele care au fost schimbate după analiza la monitor. 28 de intervenții au fost pentru prima categorie, după cum urmează:

  • 15 situații în care o decizie de acordare a unui gol a fost schimbată în ofsaid;
  • 6 faze în care decizia ofsaid a fost corectată în validarea golului;
  • 3 situații în care un penalty a fost transformat în lovitură liberă directă din afara careului;
  • 1 gol anulat pentru henț în atac;
  • 1 situație în care ofsaidul a fost schimbat în penalty;
  • 2 cazuri în care lovitura liberă directă a fost transformată în penalty“, potrivit site-ului oficial.

Restul de 63 de faze care au fost alterate de VAR au venit după ce arbitrii s-au consultat cu ai lor colegi la monitor, astfel:

  • 4 decizii de acordare a unui penalty pentru fault au fost anulate;
  • 4 decizii de acordare a unui penalty pentru henț au fost anulate;
  • 1 situație în care penalty-ul acordat inițial a fost anulat pentru simulare;
  • 6 cazuri în care cartonașul galben s-a transformat în cartonaș roșu;
  • 8 goluri anulate pentru o abatare în faza de construcție a atacului (APP);
  • 1 eliminare pentru oprirea unei situații clare de înscriere a unui gol (DOGSO) anulată după identificarea unei abateri în faza de construcție (APP);
  • 2 faze în care golul sau penalty-ul a fost anulat pentru ofsaid în faza de construcție;
  • 13 penalty-uri acordate pentru henț;
  • 11 penalty-uri pentru fault;7 cartonașe roșii pentru fault grosolan,
  • 4 cartonașe roșii pentru comportament violent;
  • 2 cartonașe roșii pentru oprirea unei situații clare de a marca (DOGSO)“.
