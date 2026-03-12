Home | Fotbal | Liga 1 | Ioan Ovidiu Sabău, răspuns sincer despre revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB: “Să nu se înţeleagă că nu am respect”

Ioan Ovidiu Sabău, răspuns sincer despre revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB: "Să nu se înţeleagă că nu am respect"

Alex Masgras Publicat: 12 martie 2026, 18:31

Ioan Ovidiu Sabău, răspuns sincer despre revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB: Să nu se înţeleagă că nu am respect

Mirel Rădoi şi Ioan Ovidiu Sabău / Sport Pictures

Ioan Ovidiu Sabău, fostul antrenor al lui U Cluj, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Mirel Rădoi. Întrebat despre revenirea acestuia la FCSB şi despre calităţile sale de antrenor, Sabău s-a concentrat pe munca depusă de fostul selecţioner în al doilea mandat al său la Craiova.

Aflat pentru a doua oară şi pe banca Universităţii Craiova, Rădoi a condus formaţia din Bănie la începutul acestui sezon şi a avut un parcurs bun, ducând echipa în fruntea clasamentului şi obţinând calificarea în grupa principală Conference League.

Ioan Ovidiu Sabău, despre Mirel Rădoi: “A schimbat jucătorii de la Craiova. Noul antrenor continuă ce a construit el”

Chiar dacă plecarea sa a ridicat mari semne de întrebare, iar Rădoi nu a explicat concret motivele care l-au determinat să plece de pe Oblemenco, Sabău a vorbit despre perioada petrecută de fostul selecţioner la Craiova pentru a scoate în evidenţă calităţile acestuia.

Fără să fie lipsit de respect faţă de Filipe Coelho, actualul antrenor al Universităţii Craiova, care continuă munca lui Rădoi, Sabău este de părere că noul antrenor al FCSB-ului a schimbat total faţa formaţiei din Bănie:

“Ceea ce știu despre Mirel Rădoi este ceea ce a făcut la Craiova. El a transformat jucătorii, a adus disciplină, un rol foarte important. Fără să iau din meritele altora, îmi place și cum arată continuitatea, dar acolo este mâna lui Mirel. Noul antrenor continuă ceea ce a construit Mirel.

Să nu se înțeleagă că nu am respect pentru Coelho, dar Mirel a transformat jucătorii. A avut respect și i-a schimbat din punct de vedere mental pe fotbaliștii de la Craiova, indiferent de cine au fost ei.

Antrenorii români sunt foarte valoroși, chiar dacă sunt mai puțin respectați. Consider că sunt bine pregătiți pentru campionatul nostru, iar el face parte din acea categorie. Este un om responsabil”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, potrivit gsp.ro.

Mirel Rădoi va debuta pe banca celor de la FCSB duminică seară, de la ora 20:30, în prima etapă din play-out. Campioana en-titre va primi vizita celor de la Metaloglobus.

Ucraina va oferi României informaţii despre tehnologia folosită în războiul cu RusiaUcraina va oferi României informaţii despre tehnologia folosită în războiul cu Rusia
