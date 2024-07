Alexandru Paşcanu, prezentat oficial la Rapid! Anunţul de ultim moment al giuleştenilor, înaintea derby-ului cu Petrolul - Antena Sport

Alexandru Paşcanu, prezentat oficial la Rapid Alexandru Paşcanu, prezentat oficial la Rapid/ Facebook Rapid Alexandru Paşcanu a fost prezentat oficial la Rapid. Giuleştenii au făcut anunţul de ultim moment, cu câteva ore înainte de derby-ul cu Petrolul, din a treia etapă a Ligii 1. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Alexandru Paşcanu s-a despărţit în această vară de Ponferradina, echipă care a retrogradat în Liga a 3-a din Spania. Alexandru Paşcanu, prezentat oficial la Rapid Alexandru Paşcanu este un fost internaţional U21 al României. Acesta a participat alături de „tricolori” la EURO U21 din 2019, atunci când echipa naţională reuşea să ajungă până în semifinale. Fundaşul de 25 de ani a semnat cu Rapid un contract valabil pe trei sezoane. Acesta se va afla la a treia experienţă în Liga 1, după ce a mai evoluat la CFR Cluj şi Voluntari. „Alex Pașcanu este Rapidist Reclamă

Fundașul de 25 de ani a venit de la Ponferradina și va fi jucătorul nostru pentru următoarele 3 sezoane!”, a anunţat Rapid, pe Facebook.

Şi Alexandru Paşcanu a oferit o scurtă reacţie, după ce a semnat cu Rapid. Fundaşul s-a declarat extrem de fericit de faptul că va evolua la formaţia giuleşteană, mărturisind că a fost în galeria echipei la un derby cu FCSB, în urmă cu şase ani.

„Mă bucur foarte mult că am ajuns la Rapid. Îmi aduc aminte că am fost la un meci de-ale Rapidului, în 2018, contra Stelei, și am stat chiar în galerie, am rămas impresionat de atmosferă. Eu am plecat din țară la cinci ani, însă am locuit la câteva minute de stadionul Giulești, astfel încât cred că era inevitabil să ajung la Rapid. Sunt fericit și abia aștept să debutez în fața fanilor”, a transmis Alexandru Paşcanu.

Neil Lennon a rupt tăcerea despre situaţia lui Cristi Săpunaru, la Rapid Neil Lennon a rupt tăcerea despre situaţia lui Cristi Săpunaru, la Rapid. Ajuns la 40 de ani, fundaşul căpitan al giuleştenilor nu a prins încă niciun minut sub conducerea lui Lennon. Antrenorul a dat detalii înainte de meciul cu Petrolul, ce va avea loc luni, la ora 22:00. „Nu este forțat să se retragă, nu, sub nicio formă. Este un profesionist desăvârșit, iar forma sa fizică este în parametri. Am avut o discuție cu el joia trecută, înaintea partidei cu CFR Cluj. Va juca cu siguranță, își va aduce contribuția în acest sezon, însă trebuie să fie răbdător. Fie că va fi în primul 11, fie că va intra din postura de rezervă, va juca în multe partide din acest sezon. Există o șansă să îl vedem luni, însă nu vă voi transmite ce echipă voi folosi”. Este un meci foarte important pentru noi, mai ales că este un derby. Consider că Petrolul este o echipă bună, chiar dacă nu au arătat asta în ultimul meci. Mister mi-a oferit o încredere pe care eu consider că am meritat-o. Voi munci și voi fi serios în cotninuare. Mi-am ridicat nivelul la un standard, vreau să îl mențin”, a spus Lennon, în cadrul unei conferinţe de presă.