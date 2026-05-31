“Am semnat joi seară!”. Prima mutare de la FCSB după victoria cu Dinamo

FCSB a reuşit calificarea în Conference League, după ce a învins-o pe Dinamo, 2-1, pe Arcul de Triumf, iar formaţia patronată de Gigi Becali este deja pusă pe treabă şi încearcă să-şi formeze lotul pentru sezonul viitor.
Omul de afaceri a anunţat că e pregătit să investească pentru ca în stagiunea viitoare rezultatele să fie mult mai bune şi să nu mai existe o sincopă care să ducă echipa în play-out.
Mihai Popescu continuă la FCSB. Anunţul făcut de Mihai Stoica despre fundaşul central
Prima mutare pe care FCSB e gata să o facă este prelungirea contractului lui Mihai Popescu, jucător care a convins în ultimele partide din acest sezon şi va fi păstrat, asta chiar în ciuda faptului că Gigi Becali a declarat public că nu-l mai vrea la echipă în stagiunea viitoare.
”Faptul că Gigi a zis să semnăm prelungirea cu Mihai Popescu, să-i facem ofertă bună. Și oferta a fost, el a acceptat-o fără să negocieze. Dar a spus: ‘În loc de un an, aș vrea să semnez pe doi ani’. În secunda 1, Gigi a zis ’da’.
Am semnat joi seară, actele au fost înregistrate în ziua meciului (n.r. cu Dinamo). Adică astea sunt niște chestii foarte importante. Un patron putea să spună: ‘Bine, mă, hai să vedem noi după aia, ne calificăm, nu ne calificăm’. Nu, Gigi asta a făcut. Astea sunt chestii care contează enorm”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.
Mihai Popescu s-a recuperat în timp record şi a reuşit să-şi ajute colegii de la FCSB
Mihai Popescu a fost accidentat grav în duelul pe care România l-a jucat în preliminariile de calificare la Cupa Mondială, contra Austriei, iar revenirea sa pe gazon se preconiza a fi pentru sezonul viitor. Totuşi, jucătorul care a suferit o ruptură de ligamente, a avut parte de o recuperare mult mai rapidă şi a fost disponibil pentru ultimele partide din play-out, plus la cele două baraje de cupe europene.
La momentul în care a fost dat diagnosticul se spunea că el urmează să nu mai joace vreodată pentru FCSB, asta după ce Gigi Becali a declarat public că nu mai vrea să-i prelungească înţelegerea. În cele din urmă Mihai Popescu o să continue la trupa roş-albastră, unde joacă din 2024, când a venit de la Farul.
- Lovitură! Luis Surez, OUT de la Cupa Mondială. Cum arată lotul complet al Uruguayului
- Au refuzat România, însă Gică Hagi insistă. Jucătorii pe care “Regele” îi vrea sub tricolor
- Gabriel a rupt tăcerea după penalty-ul decisiv ratat în finala Champions League: “Meritați să sărbătoriți”
- Sir Alex Ferguson, mesaj viral pentru şeful de la PSG după victoria cu Arsenal: “Echipă plictisitoare”
- Eroii Campionatului Mondial | De la un scandal de pariuri la un triumf magistral. Luminile și umbrele lui Paolo Rossi