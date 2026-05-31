Home | Fotbal | Liga 1 | “Am semnat joi seară!”. Prima mutare de la FCSB după victoria cu Dinamo

“Am semnat joi seară!”. Prima mutare de la FCSB după victoria cu Dinamo

Mihai Alecu Publicat: 31 mai 2026, 16:59

Comentarii
Am semnat joi seară!. Prima mutare de la FCSB după victoria cu Dinamo

Mihai Popescu rămâne la FCSB. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

FCSB a reuşit calificarea în Conference League, după ce a învins-o pe Dinamo, 2-1, pe Arcul de Triumf, iar formaţia patronată de Gigi Becali este deja pusă pe treabă şi încearcă să-şi formeze lotul pentru sezonul viitor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Omul de afaceri a anunţat că e pregătit să investească pentru ca în stagiunea viitoare rezultatele să fie mult mai bune şi să nu mai existe o sincopă care să ducă echipa în play-out.

Mihai Popescu continuă la FCSB. Anunţul făcut de Mihai Stoica despre fundaşul central

Prima mutare pe care FCSB e gata să o facă este prelungirea contractului lui Mihai Popescu, jucător care a convins în ultimele partide din acest sezon şi va fi păstrat, asta chiar în ciuda faptului că Gigi Becali a declarat public că nu-l mai vrea la echipă în stagiunea viitoare.

”Faptul că Gigi a zis să semnăm prelungirea cu Mihai Popescu, să-i facem ofertă bună. Și oferta a fost, el a acceptat-o fără să negocieze. Dar a spus: ‘În loc de un an, aș vrea să semnez pe doi ani’. În secunda 1, Gigi a zis ’da’.

Am semnat joi seară, actele au fost înregistrate în ziua meciului (n.r. cu Dinamo). Adică astea sunt niște chestii foarte importante. Un patron putea să spună: ‘Bine, mă, hai să vedem noi după aia, ne calificăm, nu ne calificăm’. Nu, Gigi asta a făcut. Astea sunt chestii care contează enorm”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

Reclamă
Reclamă

Mihai Popescu s-a recuperat în timp record şi a reuşit să-şi ajute colegii de la FCSB

Mihai Popescu a fost accidentat grav în duelul pe care România l-a jucat în preliminariile de calificare la Cupa Mondială, contra Austriei, iar revenirea sa pe gazon se preconiza a fi pentru sezonul viitor. Totuşi, jucătorul care a suferit o ruptură de ligamente, a avut parte de o recuperare mult mai rapidă şi a fost disponibil pentru ultimele partide din play-out, plus la cele două baraje de cupe europene.

La momentul în care a fost dat diagnosticul se spunea că el urmează să nu mai joace vreodată pentru FCSB, asta după ce Gigi Becali a declarat public că nu mai vrea să-i prelungească înţelegerea. În cele din urmă Mihai Popescu o să continue la trupa roş-albastră, unde joacă din 2024, când a venit de la Farul.

Românii îşi caută al doilea job ca să facă faţă scumpirilor. Domeniile cu angajări record şi salarii pe măsurăRomânii îşi caută al doilea job ca să facă faţă scumpirilor. Domeniile cu angajări record şi salarii pe măsură
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Locatarii blocului lovit de drona rusească la Galaţi se pot întoarce acasă. Ce problemă rămâne nerezolvată
Observator
Locatarii blocului lovit de drona rusească la Galaţi se pot întoarce acasă. Ce problemă rămâne nerezolvată
Fotbalist din SuperLiga, anchetat într-un dosar cu prejudiciu de 3,5 milioane de euro! Legătura cu mafia din Polonia
Fanatik.ro
Fotbalist din SuperLiga, anchetat într-un dosar cu prejudiciu de 3,5 milioane de euro! Legătura cu mafia din Polonia
19:00

A câştigat 1.700.000 de dolari cu un bilet nebun, mizând o sumă incredibilă! Emoţii uriaşe cu ultima selecţie
18:53

LIVE VIDEODramatism total în finala mică a Mondialului! Canada a egalat în ultimele secunde! Finala mare, Elveţia – Finlanda, la 21:20
18:46

Lovitură! Luis Surez, OUT de la Cupa Mondială. Cum arată lotul complet al Uruguayului
18:14

Au refuzat România, însă Gică Hagi insistă. Jucătorii pe care “Regele” îi vrea sub tricolor
18:01

Gabriel a rupt tăcerea după penalty-ul decisiv ratat în finala Champions League: “Meritați să sărbătoriți”
17:40

Nadia Comăneci și-a adus aminte de ea când a văzut performanța uluitoare a Soranei Cîrstea: “O faci pentru tine”
Vezi toate știrile
1 „L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo 2 Becali n-a mai avut răbdare și face primul transfer: „Am primit oferta de la FCSB!” 3 „Cea mai mare greșeală din istorie”. Scandal imens după faza încinsă din finala PSG – Arsenal 4 „A semnat deja”. Kennedy Boateng și-a găsit echipă, după plecarea de la Dinamo. Și Gigi Becali l-a ofertat 5 Primul jucător care pleacă de la Barcelona după transferul lui Anthony Gordon! Câți bani primesc catalanii 6 „El va fi noul antrenor!” Liverpool s-a mișcat rapid după demiterea lui Slot, anunțul e iminent!
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo