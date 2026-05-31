“Am semnat joi seară!”. Prima mutare de la FCSB după victoria cu Dinamo

FCSB a reuşit calificarea în Conference League, după ce a învins-o pe Dinamo, 2-1, pe Arcul de Triumf, iar formaţia patronată de Gigi Becali este deja pusă pe treabă şi încearcă să-şi formeze lotul pentru sezonul viitor.

Omul de afaceri a anunţat că e pregătit să investească pentru ca în stagiunea viitoare rezultatele să fie mult mai bune şi să nu mai existe o sincopă care să ducă echipa în play-out.

Mihai Popescu continuă la FCSB. Anunţul făcut de Mihai Stoica despre fundaşul central

Prima mutare pe care FCSB e gata să o facă este prelungirea contractului lui Mihai Popescu, jucător care a convins în ultimele partide din acest sezon şi va fi păstrat, asta chiar în ciuda faptului că Gigi Becali a declarat public că nu-l mai vrea la echipă în stagiunea viitoare.

”Faptul că Gigi a zis să semnăm prelungirea cu Mihai Popescu, să-i facem ofertă bună. Și oferta a fost, el a acceptat-o fără să negocieze. Dar a spus: ‘În loc de un an, aș vrea să semnez pe doi ani’. În secunda 1, Gigi a zis ’da’.

Am semnat joi seară, actele au fost înregistrate în ziua meciului (n.r. cu Dinamo). Adică astea sunt niște chestii foarte importante. Un patron putea să spună: ‘Bine, mă, hai să vedem noi după aia, ne calificăm, nu ne calificăm’. Nu, Gigi asta a făcut. Astea sunt chestii care contează enorm”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.