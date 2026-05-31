Cum a ajuns Gheorghe Mustaţă lider de galerie la FCSB: “L-am chemat pe Jan Pavel şi i-am pus pe ăştia”

Gheorghe Mustaţă, cel care este lider la Peluza Nord de mai mulţi ani, a fost pus şef peste fanii formaţiei FCSB de un personaj cunoscut din viaţa interlopă a Bucureştiului. Acesta l-a înlocuit pe Jan Pavel, care nu mai putea să-i controleze pe ultraşi şi existau scandări împotriva echipei din cauza rezultatelor nefaste.

Nuţu Cămătaru, cel care a dezvăluit că a fost în spatele aducerii lui Gigi Becali în calitate de acţionar la FCSB, la rugămintea lui Viorel Păunescu, spune că a fost implicat şi în schimbare liderilor de galerie de la formaţia care atunci juca în Ghencea.

Nuţu Cămătaru a dezvăluit cum a ajuns Gheorghe Mustaţă lider de galerie la FCSB

Ion Balint, unul dintre oamenii cu ştate vechi în lumea “underground” din Bucureşti, a intervenit pentru a-l pune pe Gheorghe Mustaţă în fruntea Peluzei Nord de la FCSB, asta după ce ultraşii au început să fie ostili faţă de echipă din cauza unor rezultate negative.

“Când se joacă fotbalul? Pe data de, a fost și o secvență atunci, l-a bătut Fluturică pe unu pe stadion. L-am chemat pe Jan Pavel, ăla, fostul lider al galeriei, l-am pus pe Mustață, i-am pus pe ăștia pe acolo, pe Roșca, pe Bibiloi, pe Mircea Nebunu. Nu mai înjura nimeni, a mers echipa. Am vorbit cu Neaga de l-am adus, am vorbit cu Aliuță, cu mai mulți”, a povestit Nuţu Cămătaru la Cancan.

Diviziunea dintre FCSB şi CSA Steaua lăsat urme

Pentru cei de la FCSB, la nivel de ultraserie, a fost o lovitură momentul în care mulţi oameni au preferat să meargă şi să susţină Steaua, în ligile inferioare, inclusiv brigăzi vechi care au activat în Peluza Nord pentru mulţi ani. Astfel, acum în Peluza Sud de la formaţia “militară” din liga secundă se regăsesc mulţi dintre foştii oameni importanţi de la Peluza Nord, inclusiv Jan Pavel.