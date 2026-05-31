Home | Fotbal | Liga 1 | Cum a ajuns Gheorghe Mustaţă lider de galerie la FCSB: “L-am chemat pe Jan Pavel şi i-am pus pe ăştia”

Cum a ajuns Gheorghe Mustaţă lider de galerie la FCSB: “L-am chemat pe Jan Pavel şi i-am pus pe ăştia”

Publicat: 31 mai 2026, 16:19

Comentarii
Cum a ajuns Gheorghe Mustaţă lider de galerie la FCSB: L-am chemat pe Jan Pavel şi i-am pus pe ăştia

Cum a ajuns Gheorghe Mustaţă lider la Peluza Nord FCSB. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Gheorghe Mustaţă, cel care este lider la Peluza Nord de mai mulţi ani, a fost pus şef peste fanii formaţiei FCSB de un personaj cunoscut din viaţa interlopă a Bucureştiului. Acesta l-a înlocuit pe Jan Pavel, care nu mai putea să-i controleze pe ultraşi şi existau scandări împotriva echipei din cauza rezultatelor nefaste.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nuţu Cămătaru, cel care a dezvăluit că a fost în spatele aducerii lui Gigi Becali în calitate de acţionar la FCSB, la rugămintea lui Viorel Păunescu, spune că a fost implicat şi în schimbare liderilor de galerie de la formaţia care atunci juca în Ghencea.

Nuţu Cămătaru a dezvăluit cum a ajuns Gheorghe Mustaţă lider de galerie la FCSB

Ion Balint, unul dintre oamenii cu ştate vechi în lumea “underground” din Bucureşti, a intervenit pentru a-l pune pe Gheorghe Mustaţă în fruntea Peluzei Nord de la FCSB, asta după ce ultraşii au început să fie ostili faţă de echipă din cauza unor rezultate negative.

“Când se joacă fotbalul? Pe data de, a fost și o secvență atunci, l-a bătut Fluturică pe unu pe stadion. L-am chemat pe Jan Pavel, ăla, fostul lider al galeriei, l-am pus pe Mustață, i-am pus pe ăștia pe acolo, pe Roșca, pe Bibiloi, pe Mircea Nebunu. Nu mai înjura nimeni, a mers echipa. Am vorbit cu Neaga de l-am adus, am vorbit cu Aliuță, cu mai mulți”, a povestit Nuţu Cămătaru la Cancan.

Diviziunea dintre FCSB şi CSA Steaua lăsat urme

Pentru cei de la FCSB, la nivel de ultraserie, a fost o lovitură momentul în care mulţi oameni au preferat să meargă şi să susţină Steaua, în ligile inferioare, inclusiv brigăzi vechi care au activat în Peluza Nord pentru mulţi ani. Astfel, acum în Peluza Sud de la formaţia “militară” din liga secundă se regăsesc mulţi dintre foştii oameni importanţi de la Peluza Nord, inclusiv Jan Pavel.

Reclamă
Reclamă

Cele mai vechi brigăzi care au rămas să susţină formaţia patronată de Gigi Becali sunt Skins Berceni şi Titan Boys, ambele punând umărul de mai mulţi ani la o reformare a Peluzei Nord, acolo unde sunt mulţi puşti fără experienţă într-o galerie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Locatarii blocului lovit de drona rusească la Galaţi se pot întoarce acasă. Ce problemă rămâne nerezolvată
Observator
Locatarii blocului lovit de drona rusească la Galaţi se pot întoarce acasă. Ce problemă rămâne nerezolvată
Fotbalist din SuperLiga, anchetat într-un dosar cu prejudiciu de 3,5 milioane de euro! Legătura cu mafia din Polonia
Fanatik.ro
Fotbalist din SuperLiga, anchetat într-un dosar cu prejudiciu de 3,5 milioane de euro! Legătura cu mafia din Polonia
18:14

Au refuzat România, însă Gică Hagi insistă. Jucătorii pe care “Regele” îi vrea sub tricolor
18:01

Gabriel a rupt tăcerea după penalty-ul decisiv ratat în finala Champions League: “Meritați să sărbătoriți”
17:43

LIVE VIDEOCanada – Norvegia, finala mică a Mondialului, e ACUM în AntenaPLAY! Finala mare, Elveţia – Finlanda, la 21:20
17:40

Nadia Comăneci și-a adus aminte de ea când a văzut performanța uluitoare a Soranei Cîrstea: “O faci pentru tine”
17:31

Sir Alex Ferguson, mesaj viral pentru şeful de la PSG după victoria cu Arsenal: “Echipă plictisitoare”
17:19

Eroii Campionatului Mondial | De la un scandal de pariuri la un triumf magistral. Luminile și umbrele lui Paolo Rossi
Vezi toate știrile
1 „L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo 2 Becali n-a mai avut răbdare și face primul transfer: „Am primit oferta de la FCSB!” 3 „Cea mai mare greșeală din istorie”. Scandal imens după faza încinsă din finala PSG – Arsenal 4 „A semnat deja”. Kennedy Boateng și-a găsit echipă, după plecarea de la Dinamo. Și Gigi Becali l-a ofertat 5 Primul jucător care pleacă de la Barcelona după transferul lui Anthony Gordon! Câți bani primesc catalanii 6 „El va fi noul antrenor!” Liverpool s-a mișcat rapid după demiterea lui Slot, anunțul e iminent!
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo