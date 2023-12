Andrea Compagno, dezvăluiri uluitoare despre bunicul său, care a făcut-o praf pe FCSB: „E urât să spun, dar are niște probleme” - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Compagno a spus că bunicul său are „niște probleme” și că oamenii nu ar trebui să îi mai dea atenție.

„Vorbesc foarte puțin cu el. Patronul știe că eu nu am nicio legătură cu ce scrie sau spune bunicul meu. De când eram la Craiova, el a început cu prostia asta și m-am detașat de el. Mai mult decât atât, părinții mei s-au îndepărtat de el. Este bunicul din partea mamei. I-au zis mereu să nu mai scrie nimic.

Are și o vârstă înaintată, are niște probleme! E urât să o spun, e familie, dar asta e situația… Dar când ajungi la vârsta asta poate să se întâmple să ai o manie de protagonism, ceva de genul. El a văzut că e băgat în seamă! Când zice o prostie, apar știrile și suporterii care dau importanță la ceea ce zice el. E ca o adrenalină. Nu-mi place și nu am mai vorbit de mult cu el. Am văzut că nu s-a schimbat și m-am îndepărtat de el. Îmi pare rău, dar n-am ce să fac”, a spus Andrea Compagno, potrivit fanatik.ro.

Ce spunea bunicul lui Andrea Compagno despre situația de la FCSB

Salvo Armato, bunicul lui Andrea Compagno a răbufnit pe social media şi este de părere că nepotul său nu mai poate continua la FCSB. El este de părere că formaţia roş-albastră a apelat la diferite strategii pentru a îl face pe italian să părăsească echipa:

„Nu mai sunt condiții pentru ca el (n.r. – Andrea Compagno) să continue la FCSB. Au făcut totul, înainte să înceapă campionatul! Cu argumentul că sunt multe competiții, campionat, Cupa României, Conference, au inventat rolul de 9 fals, l-au încercat pe toate pozițiile, apoi au renunțat, nimeni nu a putut să joace.

În plus, au încercat până acum câteva jocuri să joace cu Miculescu atacant central, eșec total, cu tot respectul pentru Miculescu, dar până și el a declarat că a juca pe postul de atacant central cu spatele la poartă nu este rolul lui. În ciuda a toate aceste lucruri, Andrea a fost un profesionist care a tăcut și s-a antrenat mereu cu o seriozitate pe care trebuie să o recunoaștem. Acceptăm toate deciziile clubului. S-a văzut pe teren, a fost folosit în mod repetat, dar nu s-a plâns niciodată coechipierilor care nu-l servesc, după modul și caracteristicile lui. Pe teren, prea mulți jucători joacă pentru ei înșiși, pentru succesul lor, iar asta îi dăunează lui Andrea, echipa este aceeași, dar nimeni nu a luat vreodată o decizie de sus, evident că le e bine așa… Andrea va elimina în curând neliniștea, cu stilul lui și zâmbetul pe buze, totul a fost premeditat, eu așa zic. Sper să mă înșel”, a comentat bunicul lui Andrea Compagno, la un articol în care se vorbea despre posibilitatea ca atacantul italian să plece de la FCSB, citat de prosport.ro.