Andrea Mandorlini a uimit pe toată lumea, după ce CFR s-a încurcat din nou: "Nu e o tragedie" - Antena Sport

Andrea Mandorlini a ținut să aibă un discurs echilibrat după ce CFR Cluj a obținut doar o remiză cu nou-promovata Metaloglobus, scor 1-1. Antrenorul de 65 de ani a oferit totuși o declarație ușor bizară, în condițiile în care echipa sa se află în plină criză de când a început campionatul.
În plus, Mandorlini a mai vorbit și despre situațiile lui Kurt Zouma și Islam Slimani, cele mai sonore nume aduse de ardeleni în această perioadă de mercato.
Andrea Mandorlini: “Îmi pare rău că văd amărăciune”
CFR Cluj a rămas cu o singură victorie după nouă etape din Liga 1, după ce “feroviarii” nu au reușit să o învingă nici pe Metaloglobus. Partida de la Clinceni s-a încheiat cu scorul de 1-1, în condițiile în care ardelenii au ratat ocazia de a trece în avantaj printr-un penalty în prima repriză.
După duelul cu nou-promovata, Andrea Mandorlini a ținut să menționeze într-un mod ciudat că nu orice pas greșit e o tragedie, în contextul în care echipa sa nu a mai obținut o victorie în campionat din prima etapă. În ceea ce privește eventualele debuturi ale lui Zouma și Slimani, italianul a dat de înțeles că fanii mai au ceva de așteptat până să îi vadă la treabă pe cei doi jucători de renume din fotbalul mondial.
“Nu e ca și cum dacă nu bați sau pierzi ceva nu a funcționat. Am avut șansa să intrăm în avantaj, să facem ceva diferit azi. Nu e o tragedie mereu când nu câștigi. Ne întoarcem acasă și vom munci pentru următorul meci.
Vom analiza meciul, din păcate am început destul de rău. A fost și acel penalty pe care l-am ratat. Îmi pare rău că văd multă amărăciune în vestiar, însă din păcate așa este fotbalul, din momente.
Am avut ceva ocazii de a marca, am făcut schimbări, dar ne-a lipsit ceva la finalizare. Trebuie să fim mai echilibrați și să ne gândim la următoarele meciuri.
Sunt jucători care au un trecut important (n.r. despre Zouma și Slimani). Nu s-au antrenat de o perioadă de timp, când vor fi bine fizic, îi vom vedea. Mă bucur că sunt la noi, pentru că avem nevoie de multă calitate“, a spus managerul italian, potrivit digisport.ro.
