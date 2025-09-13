Metaloglobus - CFR Cluj LIVE TEXT (21:30). Oaspeţii, fără Zouma şi Slimani la Clinceni - Antena Sport

Închide meniul
Metaloglobus - CFR Cluj LIVE TEXT (21:30). Oaspeţii, fără Zouma şi Slimani la Clinceni

Metaloglobus – CFR Cluj LIVE TEXT (21:30). Oaspeţii, fără Zouma şi Slimani la Clinceni

Metaloglobus – CFR Cluj LIVE TEXT (21:30). Oaspeţii, fără Zouma şi Slimani la Clinceni

Publicat: 13 septembrie 2025, 15:59

Metaloglobus – CFR Cluj LIVE TEXT (21:30). Oaspeţii, fără Zouma şi Slimani la Clinceni

Andrea Mandorlini, în timpul unui meci / Profimedia

Meciul dintre Metaloglobus şi CFR Cluj va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 21:30, în etapa a noua a Ligii 1.

După un început modest pe plan intern şi după umilinţa din Conference League, CFR Cluj speră ca pauza internaţională recent încheiată să reprezinte un punct de cotitură.

Metaloglobus – CFR Cluj LIVE TEXT (21:30)

În ceea ce o priveşte pe Metaloglobus, echipa nou-promovată este ultima din Liga 1, cu un singur punct. CFR Cluj este pe locul 14, cu 6 puncte, dar cu un meci mai puţin disputat faţă de celelalte echipe.

La meciul de la Clinceni, Andrea Mandorlini, italianul revenit pe banca formaţiei din Gruia, a anunţat că Zouma şi Slimani, noile vedete ale echipei, nu vor face deplasarea, deoarece amândoi mai au nevoie de timp până când vor putea fi folosiţi în meciuri oficiale.

Echipele de start în Metaloglobus – CFR Cluj

  • Metaloglobus (4-4-2): Gavrilaș – Kouadio, Caramalău, Pasagic, A. Sava – A. Irimia, Moreira, Sabater, Zakir – Huiban, Ely Fernandes
    Rezerve: Nedelcovici, Neacșu, Lis, Milea, Ubbink, Abbey, Camara, Achim, D. Irimia, Gheorghe, Sârbu
    Antrenor: Mihai Teja
  • CFR Cluj (4-3-3): Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Rocha – Emerllahu, Djokovic, Fică – Biliboc, Badamosi, Korenica
    Rezerve: Gal, Vâlceanu, Kresic, Camora, Păun, Kun, Șfait, Deac, Ciubăcan, Păun
    Absenți: L. Munteanu, Muhar, Keita, Kamara (accidentați), Abeid (suspendat)
    Antrenor: Andrea Mandorlini
