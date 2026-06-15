Veste-șoc din Spania! Un fotbalist, condamnat la opt ani și jumătate de închisoare pentru agresiune sexuală

Rafa Mir, fotbalistul celor de la Elche, a fost condamnat la opt ani șase luni pentru agresiune sexuală de închisoare de Tribunalul Provincial din Valencia. Decizia instanței a venit astăzi, 15 iunie, ca urmare a unor evenimente care s-au produs pe 1 septembrie 2024 la casa jucătorului.
Fotbalul spaniol este marcat de o veste șocantă venită chiar înainte de debutul “Furiei Roja” la Cupa Mondială contra Insulelor Capului Verde. Rafa Mir, jucătorul care în 2023 câștiga Europa League alături de Sevilla, a fost condamnat la opt ani și șase luni de închisoare, urmând să rămână în libertate până la soluționarea apelului, conform marca.com.
Firul condamnării lui Rafa Mir + Ce anunț face fotbalistul
Decizia Tribunalului Provincial din Valencia a fost făcută publică astăzi, după ce procesul care îl viza pe jucător a fost ținut pe 28 mai. Acuzat pentru agresiune sexuală și alte acte de violență îndreptate către o femeie tânără.
Evenimentul de la care a pornit totul s-a petrecut pe 1 septembrie 2024, la casa fotbalistului. Rafa Mir și Pablo Jara, un alt fotbalist care a fost și el condamnat la închisoare, s-au întâlnit cu două fete într-un club de noapte și au ajuns la locuința celui care atunci evolua pentru Valencia.
Persoana care l-a acuzat pe Rafa Mir a susținut că jucătorul a comis două acte de agresiune sexuală fără consimțământ, unul în zona piscinei, iar altul în baie. Rafa Mir a negat dur aceste acuzații, iar procurorii au cerut 10 ani și jumătate de închisoare.
Până la urmă, Mir a primit opt ani și jumătate de închisoare, pedeapsa fiind împărțită în două: șapte ani pentru agresiune sexuală și încă 18 luni pentru violență. Pablo Jara, celălalt fotbalist, a primit și el doi ani și juătate de închisoare. Decizia poate fi atacată la un for superior, iar Rafa Mir a susținut după aflarea sentinței că va face acest lucru. Până când va veni decizia de la apel, fotbalistul ce aparține de Sevilla rămâne în libertate.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Rafa Mir has been sentenced to 8.5 years in prison after being found guilty of sexual assault and bodily harm. 🇪🇸⚖️
The sentence includes seven years for sexual assault and a further 18 months for bodily harm.
(Source: @SPORT) pic.twitter.com/m5NZzFnw0L
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 15, 2026
Cum a arătat cariera lui Rafa Mir
Rafa Mir a evoluat timp de doi ani la juniori în La Masia, după care a ajuns la echipele de juniori ale Valenciei. De acolo, fotbalistul a ajuns la Wolverhampton, care l-a împrumutat la cluburi precum Las Palmas, Nottingham Forest sau Huesca.
Ulterior, Mir a fost transferat de Sevilla în 2021 pe 16 milioane de euro, andaluzii împrumutându-l timp de un sezon la Valencia în stagiunea 2024/25. În sezonul 2025/26, atacantul a fost împrumutat la Elche.
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