Veste-șoc din Spania! Un fotbalist, condamnat la opt ani și jumătate de închisoare pentru agresiune sexuală

Rafa Mir, fotbalistul celor de la Elche, a fost condamnat la opt ani șase luni pentru agresiune sexuală de închisoare de Tribunalul Provincial din Valencia. Decizia instanței a venit astăzi, 15 iunie, ca urmare a unor evenimente care s-au produs pe 1 septembrie 2024 la casa jucătorului.

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Fotbalul spaniol este marcat de o veste șocantă venită chiar înainte de debutul “Furiei Roja” la Cupa Mondială contra Insulelor Capului Verde. Rafa Mir, jucătorul care în 2023 câștiga Europa League alături de Sevilla, a fost condamnat la opt ani și șase luni de închisoare, urmând să rămână în libertate până la soluționarea apelului, conform marca.com.

Firul condamnării lui Rafa Mir + Ce anunț face fotbalistul

Decizia Tribunalului Provincial din Valencia a fost făcută publică astăzi, după ce procesul care îl viza pe jucător a fost ținut pe 28 mai. Acuzat pentru agresiune sexuală și alte acte de violență îndreptate către o femeie tânără.

Evenimentul de la care a pornit totul s-a petrecut pe 1 septembrie 2024, la casa fotbalistului. Rafa Mir și Pablo Jara, un alt fotbalist care a fost și el condamnat la închisoare, s-au întâlnit cu două fete într-un club de noapte și au ajuns la locuința celui care atunci evolua pentru Valencia.

Persoana care l-a acuzat pe Rafa Mir a susținut că jucătorul a comis două acte de agresiune sexuală fără consimțământ, unul în zona piscinei, iar altul în baie. Rafa Mir a negat dur aceste acuzații, iar procurorii au cerut 10 ani și jumătate de închisoare.