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Un nou jucător la CFR Cluj! Anunţul echipei patronate de Neluţu Varga

Bogdan Stănescu Publicat: 15 iunie 2026, 16:40

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Un nou jucător la CFR Cluj! Anunţul echipei patronate de Neluţu Varga

Yuval Sade, prezentat oficial la CFR Cluj / Instagram CFR Cluj

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Yuval Sade (26 de ani) s-a alăturat lui CFR Cluj. Mijlocaşul israelian semnase în iarnă cu formaţia patronată de Neluţu Varga şi a fost acum prezentat oficial.

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Yuval Sade este cotat la 325.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Yuval Sade, prezentat oficial în tricoul lui CFR Cluj

“⚽ Yuval Sade, mijlocașul care a semnat cu echipa noastră în iarnă, a ajuns la Cluj și e pregătit pentru reunire! 🚂

Bun venit și mult succes! 🙏🏻”, a transmis CFR Cluj pe Instagram.

Yuval Sade a evoluat în sezonul trecut la Maccabi Netanya. De profil mijlocaş defensiv, el a evoluat în 26 de meciuri în campionat, marcând un gol.

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Sade are 3 meciuri pentru naţionala U19 a Israelului şi 7 meciuri pentru naţionala U21. Până la venirea la CFR Cluj el a evoluat numai în campionatul Israelului.

Noul antrenor al lui CFR Cluj, Antonio Folha, prezentat şi el de echipa din Gruia

Tot astăzi, CFR Cluj l-a anunţat oficial şi pe noul antrenor al echipei, portughezul Antonio Folha. Antonio Folha a avut o carieră impresionantă ca fotbalist (extremă stânga), fiind considerat o adevărată legendă a celor de la FC Porto. El a evoluat în cariera sa pentru „dragoni”, dar și pentru Braga, Standard Liege, AEK Atena și Penafiel.

Folha a cucerit nu mai puțin de 18 trofee în cariera sa, marea majoritate fiind câștigate alături de FC Porto. El a strâns și 26 de selecții la naționala Portugaliei, reușind să marcheze de cinci ori.

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Cariera lui pe banca tehnică a început în anul 2014, ca manager asistent la Porto. El a pregătit echipa de tineret a clubului portughez și apoi a făcut pasul către echipa secundă a acestora. Între 2018 și 2020, el s-a aflat pe banca celor de la Portimonense. A revenit la echipa secundă a celor de la Porto, pe care a pregătit-o în al doilea mandat în perioada 2021-2024.

“🚂 CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că Antonio Folha este noul nostru antrenor! 🤩

⚽ În cariera sa de jucător, Antonio Folha a evoluat în sute de partide pentru FC Porto și a îmbrăcat tricoul unor cluburi importante precum Standard Liege, Gil Vicente, Braga, Penafiel sau AEK Atena. 💪🏻

👉🏻 Fost internațional portughez, cu zeci de selecții la echipa națională a țării sale, acesta și-a continuat parcursul în fotbal ca antrenor, făcând parte din staff-ul tehnic al lui FC Porto. Ca antrenor principal, Folha a pregătit echipa B a „dragonilor” în eșalonul secund și pe Portimonense, în prima ligă a Portugaliei. ✨

🙏🏻 Pe această cale, îi urăm un călduros „Bun venit” în familia CFR și mult succes alături de noi!”, a transmis CFR Cluj pe reţelele sociale.

 

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