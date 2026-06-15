Un nou jucător la CFR Cluj! Anunţul echipei patronate de Neluţu Varga

Yuval Sade (26 de ani) s-a alăturat lui CFR Cluj. Mijlocaşul israelian semnase în iarnă cu formaţia patronată de Neluţu Varga şi a fost acum prezentat oficial.

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Yuval Sade este cotat la 325.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Yuval Sade, prezentat oficial în tricoul lui CFR Cluj

“⚽ Yuval Sade, mijlocașul care a semnat cu echipa noastră în iarnă, a ajuns la Cluj și e pregătit pentru reunire! 🚂

Bun venit și mult succes! 🙏🏻”, a transmis CFR Cluj pe Instagram.

Yuval Sade a evoluat în sezonul trecut la Maccabi Netanya. De profil mijlocaş defensiv, el a evoluat în 26 de meciuri în campionat, marcând un gol.