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OFICIAL | Matei llie a plecat de la CFR Cluj. Tânărul fundaș a fost prezentat deja la noul club

Andrei Nicolae Publicat: 15 iunie 2026, 17:27

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OFICIAL | Matei llie a plecat de la CFR Cluj. Tânărul fundaș a fost prezentat deja la noul club

Matei llie, prezentat la Kasimpașa / Facebook Kasımpaşa Spor Kulübü

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CFR Cluj a oficializat plecarea lui Matei Ilie din Liga 1 în campionatul Turciei, acolo unde va evolua pentru Kasimpașa. În paralel, clubul din “țara semilunii” a postat primele fotografii cu fundașul de 23 de ani în tricoul noii sale echipe.

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CFR Cluj a început să facă mutări în această perioadă de mercato, clubul anunțând astăzi două plecări (cele ale lui Matei Ilie și Mohammed Kamara), dar și două veniri (ale antrenorului Antonio Folha și jucătorului Yuval Sade).

Matei Ilie, prezentat oficial la Kasimpașa

Cea mai recentă postare a alb-vișiniiilor a vizat plecarea lui Matei Ilie la Kasimpașa, o mutare care era deja cunoscută de duminică, de când Neluțu Varga a dat și detaliile transferului.

Mulțumim, Matei Ilie! Cluburile CFR 1907 Cluj și Kasımpaşa au ajuns la un acord privind transferul fundașului Matei Ilie la formația din primul eșalon al Turciei.

Venit în Gruia în 2023, Matei a bifat 97 de prezențe în tricoul vișiniu, perioadă în care a marcat 5 goluri. În 2025, fundașul a câștigat Cupa României alături de echipa noastră. Pe această cale dorim să îi mulțumim pentru efortul depus la CFR Cluj și îi dorim mult succes mai departe“, a scris clubul din Gruia pe rețelele sociale.

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Kasimpașa s-a mișcat repede și ea și a anunțat pe rețelele sociale că Ilie a devenit oficial noul ei jucător. Fundașul este deja în Turcia, unde a și semnat noul contract alături de viitoarea sa formație.

Matei Ilie, care a evoluat în trecut pentru CFR Cluj, a semnat oficial un contract alături de clubul nostru în cadrul unei ceremonii ținute la baza de la Kemerburgaz. Din partea familiei Kasimpașa, îi urăm bun-venit lui Ilie și îi urăm succes în tricul bleu-marin și albastru“, a fost mesajul turcilor.

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Matei Ilie și-a început cariera la juniorii de la Ceahlăul, după care a plecat în Italia, unde a stat șase ani. După ce a trecut pe la echipe precum Sesto Giovanili și Padova, în 2023 a venit la CFR Cluj, iar după trei ani se transferă în Turcia pe 500.000 de euro.

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