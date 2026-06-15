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Petrolul i-a găsit rapid înlocuitor lui Gicu Grozav. Jucătorul crescut de FC Porto vine în Liga 1

Mihai Alecu Publicat: 15 iunie 2026, 17:11

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Petrolul i-a găsit rapid înlocuitor lui Gicu Grozav. Jucătorul crescut de FC Porto vine în Liga 1

Petrolul i-a găsit înlocuitor lui Gicu Grozav. Foto: Sport Pictures

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Gicu Grozav, unul dintre cei mai importanţi jucători de la Petrolul din ultimii ani, nu va mai continua la gruparea ploieşteană şi în stagiunea viitoare, asta după ce contractul oferit a fost unul diminuat.

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Atacantul, care este al doilea cel mai bun marcator din istoria echipei, preferă să stea mai aproape de familie, mai ales că venitul pe care urma să-l încaseze nu era unul deloc tentant.

Ce spune oficialii de la Petrolul despre plecarea lui Gicu Grozav

Problemele financiare de la Petrolul l-au făcut pe Gicu Grozav să decidă să plece de la echipă, care acum este aproape de intrarea în insolvenţă şi nu mai poate să ofere un salariu pe măsura valorii jucătorului.

Oficialul grupării ploieştene, Claudiu Tudor, a vorbit despre situaţia neplăcută: “Noi nu am putut să mai oferim ce am fi vrut să punem în contractul lui, iar el a decis să stea mai aproape de casă, de soție, de copil. Ne-am despărțit amiabil, are ușa oricând deschisă aici și după ce va termina cu fotbalul. Este simbolul ultimilor ani, ne-am îmbrățișat, a fost un moment cu destulă emoție, dar trebuie să mergem înainte.

Înlocuitorul lui Gicu Grozav la Petrolul

Cei de la Petrolul au avut de făcut mai multe schimbări în această vară, inclusiv în cazul antrenorului, după ce Mehmet Topal nu şi-a mai prelungit nici el contractul. Turcul a fost înlocuit de portughezul Ricardo Sousa, care a fost în trecut, pentru o scurtă perioadă, antrenat de Jose Mourinho la FC Porto.

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Acesta va fi nevoit să mizeze pe jucători tineri, în contextul problemelor financiare, dar va avea parte şi de câteva întăriri din partea conducerii. Aşadar, şefii de la Petrolul i-au găsit înlocuitor lui Gicu Grozav, în Portugalia.

Leo Teixeira vine la Ploieşti din liga secundă lusitană, liber de contract după ce a evoluat la Felgueiras în ultimul sezon. Acesta a fost în perioada junioratului inclusiv la FC Porto şi a evoluat doar în ligile inferioare până la 26 de ani, notează prosport.

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