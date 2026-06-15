Mesajul jucătorului emblematic al Iranului înainte de primul meci al naţionalei sale la Mondial!

Alireza Jahanbakhsh (32 de ani), unul dintre jucătorii emblematici ai Iranului, a transmis un mesaj de pace şi unitate înainte de debutul naţionalei sale la Campionatul Mondial 2026, turneu final care se vede exclusiv în România în Universul Antena. Primul meci al iranienilor de la FIFA World Cup 2026, împotriva Noii Zeelande, va fi transmis în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY marţi, de la ora 04:00. Partida se va disputa la Los Angeles.

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SUA şi Iran au anunţat un acord după conflict, înţelegerea urmând să fie semnată vineri la Geneva.

Alireza Jahanbakhsh, jucător emblematic al Iranului: “Avem acelaşi obiectiv, să jucăm cu zâmbetul pe buze”

„Iubesc Iranul și încerc să mă întorc acasă cât de des pot pentru a-mi vizita familia. Sunt un om de familie și nu pot sta prea mult timp departe de ei. Sunt în contact cu părinții mei în fiecare zi, vizitându-i cât de des pot. Iubesc Iranul, iubesc fiecare colțișor al țării mele”, a declarat Alireza Jahanbakhsh, citat de fifa.com.

Alireza Jahanbakhsh a subliniat că Iranul este, în proporţie de 70-80%, aceeaşi echipă din ultimii ani. Jucătorii se cunosc foarte bine. Fostul atacant al lui Inter, atacantul Mehdi Taremi (33 de ani), e vedeta echipei, cu 58 de goluri în 104 meciuri pentru naţională. În prezent el evoluează la formaţia greacă Olympiacos.

„Puterea echipei noastre constă atât în ​​calitățile individuale, cât și în faptul că, din punctul de vedere al grupului, avem același obiectiv, și anume să jucăm cu zâmbetul pe buze și să încercăm să ne facem oamenii fericiți.