“Telenovelă” pentru transferul dorit de Gigi Becali la FCSB: “Nu a renunţat. Încă are şanse!”

Cei de la FCSB încearcă să se întărească în zona ofensivă, asta după ce Daniel Bîrligea a tot avut probleme medicale în sezonul precedent, iar Mamadou Thiam nu mai este pe placul lui Gigi Becali şi urmează să plece.
Omul de afaceri a vorbit public despre interesul pe care îl are gruparea sa pentru un atacant care i-a fost recomandat şi care a reuşit să-l impresioneze în urma imaginilor văzute.
Atacantul care l-a impresionat pe Gigi Becali, între FCSB şi Beitar Ierusalim
Cei de la transferfeed vorbesc despre o adevărată telenovelă care este în ultimele ore în jurul lui Shon Weissman, asta după ce s-a scris în Israel că FCSB a rămas solitară în cursa pentru semnătura atacantului.
”Shon Weissman este aproape de un transfer la FCSB. Beitar Jerusalem, care concura cu FCSB pentru a-l transfera, a încetat încercările de a-l lua pe fotbalistul israelian, care a jucat cel mai recent pentru Blau-Weiss Linz”, a notat sursa menționată anterior.
Totuşi, se pare că Beitar Ierusalim nu renunţă la transfer şi e gata să concureze în continuare pentru a-l lua pe Shon Weissman.
“Jurnalistul Ofir Saar, care e apropiat de Beitar Ierusalim, spune că echipa nu a renunţat la transferul jucătorului şi că acesta încă are şanse să se întoarcă în Israel, chiar dacă a fost anunţată aducerea lui Ansah”, mai notează cei de la Transferfeed.
Ce a spus Gigi Becali despre atacantul pe care îl vrea la FCSB
Gigi Becali a recunoscut că a fost impresionat de calităţile arătate de Shon Weissman şi rămâne interesat de jucătorul din Israel.
”Astăzi (n.r. marți, 9 iunie), de exemplu, mi-au arătat un alt atacant, care e mai interesant, adică, știi? Eu când am auzit că e și neamul care-mi place mie și-l iubesc cel mai mult… , adică este evreu. Iubesc poporul ăsta foarte mult. Este din neamul lui Avram, al lui Isac și al lui Iacob.
Este israelian, da. Eu de aia l-am luat pe Arad, pentru că era israelian. Și am zis că vreau din nepoții lui Avram. Atacant israelian, da. O să vedem. Dar șase transferuri vor fi sigur! Plus doi, pe lângă cei șase. Sau poate șapte, cu ei doi, cinci plus doi, să vedem”, a spus Gigi Becali acum câteva zile.
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