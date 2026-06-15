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“Telenovelă” pentru transferul dorit de Gigi Becali la FCSB: “Nu a renunţat. Încă are şanse!”

Mihai Alecu Publicat: 15 iunie 2026, 16:53

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Telenovelă pentru transferul dorit de Gigi Becali la FCSB: Nu a renunţat. Încă are şanse!

Jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB e în mijlocul unei telenovelă. Foto: Profimedia

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Cei de la FCSB încearcă să se întărească în zona ofensivă, asta după ce Daniel Bîrligea a tot avut probleme medicale în sezonul precedent, iar Mamadou Thiam nu mai este pe placul lui Gigi Becali şi urmează să plece.

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Omul de afaceri a vorbit public despre  interesul pe care îl are gruparea sa pentru un atacant care i-a fost recomandat şi care a reuşit să-l impresioneze în urma imaginilor văzute.

Atacantul care l-a impresionat pe Gigi Becali, între FCSB şi Beitar Ierusalim

Cei de la transferfeed vorbesc despre o adevărată telenovelă care este în ultimele ore în jurul lui Shon Weissman, asta după ce s-a scris în Israel că FCSB a rămas solitară în cursa pentru semnătura atacantului.

”Shon Weissman este aproape de un transfer la FCSB. Beitar Jerusalem, care concura cu FCSB pentru a-l transfera, a încetat încercările de a-l lua pe fotbalistul israelian, care a jucat cel mai recent pentru Blau-Weiss Linz”, a notat sursa menționată anterior.

Totuşi, se pare că Beitar Ierusalim nu renunţă la transfer şi e gata să concureze în continuare pentru a-l lua pe Shon Weissman.

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“Jurnalistul Ofir Saar, care e apropiat de Beitar Ierusalim, spune că echipa nu a renunţat la transferul jucătorului şi că acesta încă are şanse să se întoarcă în Israel, chiar dacă a fost anunţată aducerea lui Ansah”, mai notează cei de la Transferfeed.

Ce a spus Gigi Becali despre atacantul pe care îl vrea la FCSB

Gigi Becali a recunoscut că a fost impresionat de calităţile arătate de Shon Weissman şi rămâne interesat de jucătorul din Israel.

”Astăzi (n.r. marți, 9 iunie), de exemplu, mi-au arătat un alt atacant, care e mai interesant, adică, știi? Eu când am auzit că e și neamul care-mi place mie și-l iubesc cel mai mult… , adică este evreu. Iubesc poporul ăsta foarte mult. Este din neamul lui Avram, al lui Isac și al lui Iacob.

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Este israelian, da. Eu de aia l-am luat pe Arad, pentru că era israelian. Și am zis că vreau din nepoții lui Avram. Atacant israelian, da. O să vedem. Dar șase transferuri vor fi sigur! Plus doi, pe lângă cei șase. Sau poate șapte, cu ei doi, cinci plus doi, să vedem”, a spus Gigi Becali acum câteva zile.

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