“Telenovelă” pentru transferul dorit de Gigi Becali la FCSB: “Nu a renunţat. Încă are şanse!”

Cei de la FCSB încearcă să se întărească în zona ofensivă, asta după ce Daniel Bîrligea a tot avut probleme medicale în sezonul precedent, iar Mamadou Thiam nu mai este pe placul lui Gigi Becali şi urmează să plece.

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Omul de afaceri a vorbit public despre interesul pe care îl are gruparea sa pentru un atacant care i-a fost recomandat şi care a reuşit să-l impresioneze în urma imaginilor văzute.

Atacantul care l-a impresionat pe Gigi Becali, între FCSB şi Beitar Ierusalim

Cei de la transferfeed vorbesc despre o adevărată telenovelă care este în ultimele ore în jurul lui Shon Weissman, asta după ce s-a scris în Israel că FCSB a rămas solitară în cursa pentru semnătura atacantului.

”Shon Weissman este aproape de un transfer la FCSB. Beitar Jerusalem, care concura cu FCSB pentru a-l transfera, a încetat încercările de a-l lua pe fotbalistul israelian, care a jucat cel mai recent pentru Blau-Weiss Linz”, a notat sursa menționată anterior.

Totuşi, se pare că Beitar Ierusalim nu renunţă la transfer şi e gata să concureze în continuare pentru a-l lua pe Shon Weissman.