Andrei Ivan a dat de înţeles că poate pleca de la Universitatea Craiova! Reacţia imediată a lui Costel Gâlcă - Antena Sport

„În ultimele patru meciuri, au avut patru penalty-uri cu noi. Dar asta este. I-am mai întors o dată, nu a mai lipsit mult şi înscriam şi golul de 4-3.

Am început cu multe greşeli, mai ales iniţierea de la portar. Farul a făcut pressing.

Eu cred că viitorul sezon vor fi multe schimbări şi vom arăta mai bine. În momentul de faţă nu ştiu ce se va întâmpla cu viitorul meu. Aştept ultima etapă. Până acum îmi doream să câştig Universitatea titlul… şi acum îmi doresc… dar vom vedea ce va fi sezonul viitor”, a declarat Andrei Ivan, la digisport.ro.

Costel Gâlcă, antrenorul Universităţii Craiova, a anunţat şi el schimbări, dar a declarat că nu ştie în acest moment ce le rezervă viitorul unor jucători precum Andrei Ivan sau Alex Mitriţă:

„Ştiam cam ce ne aşteaptă. Repriza a doua am căzut total în unele momente. Laurenţiu a apărat foarte bine, a scos câteva mingi importante. După aceea, cu introducerea jucătorilor de pe bancă am avut o atitudine mai bună şi am reintrat în joc.

Ştim că Mitriţă e foarte important pentru noi, are o tehnică foarte bună. Poate marca, poate pune pase de gol pentru colegii lui. A făcut-o azi din nou, dar şi cu ajutorul echipei. Intrarea celor de pe bancă… echipa şi-a schimbat atitudinea. (Spunea Andrei Ivan că vor fi multe schimbări) Cu siguranţă că vor veni jucători noi, vrem să avem un lot competitiv. Nu ştim câţi, dar vom vedea. Sper să fac alegerile cele mai bune. Cu siguranţă campionatul viitor echipa va fi mult mai pregătită, mult mai bună decât în acest moment şi cu încredere. (Mitriţă, Ivan… rămân?) În acest moment sunt jucătorii Universităţii Craiova, nu vom şti. Vom vedea”, a spus şi Costel Gâlcă, după meciul Farul – Universitatea Craiova 3-3.

