Andrei Nicolescu a dat socoteală după campania de transferuri ratată de la Dinamo: "Percepție absolut greșită" - Antena Sport

Andrei Nicolescu a acordat recent declarații în care a vorbit despre perioada de transferuri din această iarnă și despre cum Dinamo nu a făcut toate mutările pe care și le-a propus inițial. Oficialul clubului a ținut să clarifice că nu doar președintele e cel care se ocupă de transferuri, ținând cont că el e omul care “încasează” cel mai mult astfel de întrebări.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo a făcut trei transferuri în această “fereastră” de iarnă, însă niciunul dintre numele aduse la București nu reprezintă o certitudine privind întărirea lotului lui Zeljko Kopic. Fotbaliștii aduși au fost Valentin Țicu, Matteo Duțu și Ianis Tarbă, iar odată cu încheierea mercato-ului din România, alb-roșiii mai pot aduce acum doar jucători liberi de contract.

Andrei Nicolescu, lămuriri privind transferurile de la Dinamo

Campania de transferuri a lui Dinamo poate fi considerată una “săracă”, ținând cont că echipa nu a reușit să aducă oameni pe toate pozițiile pe care aveau nevoie, cel mai evident post în acest sens fiind cel de atacant. Acolo, Karamoko evoluează constant, iar rezerva sa este Alexandru Pop, care mai degrabă se simte mai bine în bandă. La nevoie, Kopic s-a văzut nevoit să improvizeze chiar și cu Alberto Soro în fața atacului, cum a fost cazul la meciul cu Universitatea Craiova.

Recent, Andrei Nicolescu a comentat asupra campaniei și a recunoscut că sunt două posturi unde echipa mai are nevoie de întăriri pentru a-și completa lotul, respectiv cele de fundaș central și de atacant. Președintele clubului bucureștean a vorbit și despre motivul pentru care nu s-a adus până acum un vârf, dar și despre întreaga echipă care caută jucători pentru Zeljko Kopic, nu doar el fiind responsabil pentru mutări.

“E o percepție absolută greșită pe care media trebui să o explice. Un președinte de club nu face singur transferurile. Suntem o echipă, care, la final, pe baza unor analize și opțiuni, ia o decizie. Nu e președintele singurul răspunzător de transferuri.