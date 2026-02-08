Dinamo - Universitatea Craiova LIVE TEXT (luni, 20:00). Meci pentru locul 1 în Liga 1 - Antena Sport

Dinamo şi Universitatea Craiova se întâlnesc în ultimul meci al etapei a 26-a a sezonului regular din Liga 1. Partida se va desfăşura luni, de la ora 20:00, pe stadionul Arena Naţională.
Înaintea partidei, Universitatea Craiova este pe primul loc în Liga 1, la egalitate de puncte (49) cu Rapid, care a reuşit doar un egal, 1-1 cu Petrolul. Pe locul 3 se află Dinamo, cu 48 de puncte, astfel că un succes i-ar aduce pe “câinii roşii” în fotoliul de lider.
Dinamo – Universitatea Craiova, derby cu miză uriaşă
Formația antrenată de Zeljko Kopic a pierdut cinci din ultimele șase dueluri directe cu Universitatea Craiova, pe care le-a jucat din postura de echipă gazdă.
În meciul tur de pe Oblemenco, a fost spectacol total. Dinamo a condus cu 1-0, dar gazdele au revenit şi au preluat conducerea. A venit însă un roşu încasat de Nicuşor Bancu după pauză şi câinii au egalat la 2-2, în minutul 90.
Dinamo – Universitatea Craiova, cu asistenţă redusă
Cei din conducerea lui Dinamo se aşteptau la un duel cu măcar 25.000 de oameni în tribunele Arenei Naţionale. Nu este însă cazul, estimările fiind că pe cel mai mare stadion al ţării vor fi prezenţi maximum 10.000 de fani.
„Estimările sunt date peste cap în acest moment. Erau doar 8000 de bilete vândute. Noi ne așteptam la 25-30.000 de oameni. Plus că vedem un meci între două echipe care joacă fotbal. Acum poate se gândesc că oricum suntem în play-off.
Anul trecut s-a întâmplat să jucăm meci de play-off pe Arena Națională cu 4.000 de spectatori. Atunci nu aveam un obiectiv (n.r. – din cauza lipsei licenței UEFA)”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit primasport.ro.
Zeljko Kopic: “Echipa va înscrie”
“Știm că ne așteaptă un meci foarte greu, dar avem încredere. O să luptăm mâine pentru alte 3 puncte. Echipa va înscrie mâine. Pentru mine e important stilul de joc. Să joace cu determinare și să arate cine este Dinamo.
Nu vorbesc despre titlu acum, vorbesc doar despre următorul meci. Ne gândim doar la meciul cu Craiova. Sunt multe meciuri până la final, punctele se vor înjumătăți”, a spus Zeljko Kopic.
Filipe Coelho: “Au un antrenor foarte bun”
“Au un antrenor foarte bun, care face o treabă foarte bună. Dar focusul nostru rămâne pe ce avem noi. Vom ținti punctele.
Au un antrenor care este foarte bun, e de mult timp acolo, cunoaște clubul, jucătorii, știe cum să trateze astfel de meciuri. Au mai multe puncte forte, dar și noi avem. Ăsta este cel mai important lucru. Suntem bine”, a spus Filipe Coelho.
