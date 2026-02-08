Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dinamo - Universitatea Craiova LIVE TEXT (luni, 20:00). Meci pentru locul 1 în Liga 1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (luni, 20:00). Meci pentru locul 1 în Liga 1

Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (luni, 20:00). Meci pentru locul 1 în Liga 1

Dan Roșu Publicat: 8 februarie 2026, 19:30

Comentarii
Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (luni, 20:00). Meci pentru locul 1 în Liga 1

Universitatea Craiova - Dinamo - Sport Pictures

Dinamo şi Universitatea Craiova se întâlnesc în ultimul meci al etapei a 26-a a sezonului regular din Liga 1. Partida se va desfăşura luni, de la ora 20:00, pe stadionul Arena Naţională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea partidei, Universitatea Craiova este pe primul loc în Liga 1, la egalitate de puncte (49) cu Rapid, care a reuşit doar un egal, 1-1 cu Petrolul. Pe locul 3 se află Dinamo, cu 48 de puncte, astfel că un succes i-ar aduce pe “câinii roşii” în fotoliul de lider.

Dinamo – Universitatea Craiova, derby cu miză uriaşă

Formația antrenată de Zeljko Kopic a pierdut cinci din ultimele șase dueluri directe cu Universitatea Craiova, pe care le-a jucat din postura de echipă gazdă.

În meciul tur de pe Oblemenco, a fost spectacol total. Dinamo a condus cu 1-0, dar gazdele au revenit şi au preluat conducerea. A venit însă un roşu încasat de Nicuşor Bancu după pauză şi câinii au egalat la 2-2, în minutul 90.

Dinamo – Universitatea Craiova, cu asistenţă redusă

Cei din conducerea lui Dinamo se aşteptau la un duel cu măcar 25.000 de oameni în tribunele Arenei Naţionale. Nu este însă cazul, estimările fiind că pe cel mai mare stadion al ţării vor fi prezenţi maximum 10.000 de fani.

Reclamă
Reclamă

„Estimările sunt date peste cap în acest moment. Erau doar 8000 de bilete vândute. Noi ne așteptam la 25-30.000 de oameni. Plus că vedem un meci între două echipe care joacă fotbal. Acum poate se gândesc că oricum suntem în play-off.

Anul trecut s-a întâmplat să jucăm meci de play-off pe Arena Națională cu 4.000 de spectatori. Atunci nu aveam un obiectiv (n.r. – din cauza lipsei licenței UEFA)”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit primasport.ro.

Zeljko Kopic: “Echipa va înscrie”

“Știm că ne așteaptă un meci foarte greu, dar avem încredere. O să luptăm mâine pentru alte 3 puncte. Echipa va înscrie mâine. Pentru mine e important stilul de joc. Să joace cu determinare și să arate cine este Dinamo.

"Ești number one!". Cum negociau traficanţii din reţeaua lui Găină cu cartelurile din America Latină"Ești number one!". Cum negociau traficanţii din reţeaua lui Găină cu cartelurile din America Latină
Reclamă

Nu vorbesc despre titlu acum, vorbesc doar despre următorul meci. Ne gândim doar la meciul cu Craiova. Sunt multe meciuri până la final, punctele se vor înjumătăți”, a spus Zeljko Kopic.

Filipe Coelho: “Au un antrenor foarte bun”

“Au un antrenor foarte bun, care face o treabă foarte bună. Dar focusul nostru rămâne pe ce avem noi. Vom ținti punctele.

Au un antrenor care este foarte bun, e de mult timp acolo, cunoaște clubul, jucătorii, știe cum să trateze astfel de meciuri. Au mai multe puncte forte, dar și noi avem. Ăsta este cel mai important lucru. Suntem bine”, a spus Filipe Coelho.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul accidentului de pe DN6. Un tată şi cei doi copii minori, spulberaţi de un TIR intrat pe contrasens
Observator
Filmul accidentului de pe DN6. Un tată şi cei doi copii minori, spulberaţi de un TIR intrat pe contrasens
Dezvăluire bombă a președintelui FRF! Răzvan Burleanu, întrebat direct dacă se pariază ilegal în fotbalul românesc: „Da, clar! Avem multe audieri în curs!”
Fanatik.ro
Dezvăluire bombă a președintelui FRF! Răzvan Burleanu, întrebat direct dacă se pariază ilegal în fotbalul românesc: „Da, clar! Avem multe audieri în curs!”
21:28
“Acest meci n-a fost cedat adversarului”. Anunțul făcut de pe gazon la Galați înainte de Oțelul – FCSB
21:27
LIVE TEXTOțelul – FCSB 1-3. “Dublă” Bîrligea! Olaru a marcat şi el. Gălăţenii joacă în 10!
20:57
Daniel Bîrligea, prima “dublă” a sezonului în Liga 1! Atacantul nu mai marcase de 7 meciuri în campionat
20:53
Sassuolo – Inter 0-5. Cristi Chivu și-a umilit adversara și rămâne lider detașat în Serie A
20:45
Valentin Creţu, cel mai bun rezultat al carierei la Jocurile Olimpice! A încheiat pe locul 15 la sanie
20:22
Nota lui Dennis Man după ce i-a adus victoria lui PSV venind de pe bancă!
Vezi toate știrile
1 Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci” 2 “Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie 3 Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat 4 “Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi 5 Mircea Lucescu a rostit numele pe care l-ar lăsa în locul său pe banca României: “Imediat mă retrag pentru el” 6 FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat
Citește și
Cele mai citite
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”