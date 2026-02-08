Dinamo - Universitatea Craiova LIVE TEXT (luni, 20:00). Meci pentru locul 1 în Liga 1 - Antena Sport

Dinamo şi Universitatea Craiova se întâlnesc în ultimul meci al etapei a 26-a a sezonului regular din Liga 1. Partida se va desfăşura luni, de la ora 20:00, pe stadionul Arena Naţională.

Înaintea partidei, Universitatea Craiova este pe primul loc în Liga 1, la egalitate de puncte (49) cu Rapid, care a reuşit doar un egal, 1-1 cu Petrolul. Pe locul 3 se află Dinamo, cu 48 de puncte, astfel că un succes i-ar aduce pe “câinii roşii” în fotoliul de lider.

Dinamo – Universitatea Craiova, derby cu miză uriaşă

Formația antrenată de Zeljko Kopic a pierdut cinci din ultimele șase dueluri directe cu Universitatea Craiova, pe care le-a jucat din postura de echipă gazdă.

În meciul tur de pe Oblemenco, a fost spectacol total. Dinamo a condus cu 1-0, dar gazdele au revenit şi au preluat conducerea. A venit însă un roşu încasat de Nicuşor Bancu după pauză şi câinii au egalat la 2-2, în minutul 90.

Dinamo – Universitatea Craiova, cu asistenţă redusă

Cei din conducerea lui Dinamo se aşteptau la un duel cu măcar 25.000 de oameni în tribunele Arenei Naţionale. Nu este însă cazul, estimările fiind că pe cel mai mare stadion al ţării vor fi prezenţi maximum 10.000 de fani.