Andrei Nicolescu a numit sezonul în care Dinamo va câştiga titlul: “Asta e proiecţia noastră”

Viviana Moraru Publicat: 28 aprilie 2026, 10:35

Jucătorii lui Dinamo, bucurie în faţa galeriei după un meci/ Sport Pictures

Andrei Nicolescu a numit sezonul în care Dinamo va câştiga titlul în Liga 1. Preşedintele “câinilor” şi-a făcut planurile pentru următoarele stagiuni.

Dinamo a reuşit şi în acest an să se califice în play-off. După victoriile cu U Cluj şi Rapid, din ultimele două runde, “câinii” au intrat în cursa pentru calificarea în cupele europene.

Andrei Nicolescu a transmis că proiecţia pentru titlu este pentru anul 2028. Preşedintele lui Dinamo a transmis că echipa are ca obiectiv, şi în sezonul viitor, o clasare cât mai bună în Liga 1.

“Ne dorim titlul, cu siguranță!

Însă, în proiecția noastră, ne dorim, deocamdată, mai mult din sezonul viitor. Adică să ajungem tot în play-off, dar să ne clasăm pe un loc mai bun, care să ne asigure și prezența în Europa.

Titlul este proiecție pentru 2028. Asta nu înseamnă că dacă, între timp, vom ajunge într-o astfel de situație, ne vom da la o parte”, a declarat Andrei Nicolescu, conform digisport.ro.

În următoarea etapă de play-off, Dinamo se va duela cu Universitatea Craiova. Cele două echipe se vor înfrunta din nou, la puţin peste o săptămână după ce oltenii s-au impus la loviturile de departajare, în semifinalele Cupei României.

După cele două victorii înregistrate în ultimele două runde, Dinamo a urcat pe locul patru în play-off. Trupa lui Zeljko Kopic are 34 de puncte, fiind la trei puncte de CFR Cluj, echipa clasată pe ultimul loc de podium.

