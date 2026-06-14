Gigi Becali a făcut anunțul! Cum vrea să construiască o echipă perfectă la FCSB: „Așa vom spulbera toată Europa!”

Gigi Becali a fost în această dimineață la slujba de sfințire a Bisericii pe care a ctitorit-o cu 10 milioane de euro. De luni, lăcașul de clt va găzdui zilnic liturghii. Becali a fost decorat de Biserica Ortodoxă Română cu ordinul „Sanctus Stephanus Magnus”.

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Becali și-a adus aminte că a promis în 2008 după dubla cu Galatasaray că dacă echipa se va califica, va construi o Biserică. La 18 ani distanță, promisiunea a devenit realitate.

Becali a confirmat plecarea lui Olaru

La finalul ceremoniei, Becali a vorbit despre două dintre subiectele „încinse” de la echipă. A confirmat plecarea lui Darius Olaru de la FCSB, cel care va pleca în această noapte spre Belgia pentru vizita medicală, și a spus încă o dată că Florin Tănase va semna un nou contract.

„Cred că da, trei milioane. A jucat omul, trebuia să plece și el la un moment dat. Sunt trei milioane, sunt bani, ce nu sunt bani trei milioane? Unii zic tralala, vorbesc tralalala și n-au 100.000. Și comentează și-l critică pe ăla care vinde de milioane. Tănase o să prelungească. N-a semnat încă, dar n-am nicio treabă, niciun fel de problemă.

Eu nu sunt extremis, dar eu când vreau jucători creștin-ortodocși nu că nu vreau… Uite, în Africa fac, am cumpărat acolo 30 de hectare, am făcut fermă, în Uguanda. Că n-au copiii ouă. Dar e vorba că dacă nu e ortodocs nu poți să pomenești. Și atunci am zis că atunci când o să facem o echipă numai și numai de ortodocși o să spulberăm toată Europa” a spus Gigi Becali