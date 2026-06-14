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Plecare de ultim moment din Liga 1, după ce a impresionat în ultimele luni

Mihai Alecu Publicat: 14 iunie 2026, 17:10

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Plecare de ultim moment din Liga 1, după ce a impresionat în ultimele luni

Denis Radu o să continue în Turcia. Foto: Sport Pictures

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Perioada de mercato a început pentru formaţiile din România şi cluburile autohtone caută să-şi definitiveze loturile cât mai repede, pentru a fi pregătite de noua stagiune.

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Denis Radu va continua să evolueze în Turcia și în sezonul viitor, după ce Eyupspor a decis să-l transfere definitiv pe fotbalistul român. Astfel, fundașul în vârstă de 23 de ani devine încă un jucător român prezent în Super Lig.

Jucătorul de la Petrolul o să continue în Turcia

Fotbalistul a ajuns la formația din Istanbul în ianuarie, sub formă de împrumut de la Petrolul Ploiești. Evoluțiile sale i-au convins pe oficialii clubului turc, care au luat decizia de a-l păstra definitiv în lot. Eyupspor va plăti între 200.000 și 250.000 de euro pentru transferul lui Denis Radu, suma exactă urmând să fie stabilită în perioada următoare, notează GSP.

Pentru Petrolul Ploiești, mutarea reprezintă o gură de oxigen din punct de vedere financiar, în contextul dificultăților prin care trece clubul prahovean. Oficialii „lupilor galbeni” sperau încă din momentul împrumutului că jucătorul va reuși să se impună în campionatul Turciei.

Denis Radu rămâne la Eyupspor

Denis Radu a fost transferat de Petrolul după perioada petrecută la Politehnica Timișoara, iar în tricoul formației ploieștene a avut evoluții apreciate, reușind inclusiv să înscrie un gol în ultimul sezon. Versatil, jucătorul originar din Caransebeș poate evolua pe ambele benzi și a fost considerat una dintre soluțiile importante ale Petrolului înaintea plecării în străinătate. În trecut, acesta a trecut și pe la CSS Caransebeș, CSM Reșița și LPS Banatul Timișoara.

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Decizia celor de la Eyupspor de a-l transfera definitiv demonstrează că românul a reușit să se adapteze rapid la cerințele fotbalului turc și să câștige încrederea conducerii clubului din Istanbul. Prin această mutare, Denis Radu își va continua aventura în Super Lig, unde speră să confirme și să facă un nou pas important în cariera sa. Transferul său reprezintă încă o dovadă a interesului tot mai mare al cluburilor din Turcia pentru fotbaliștii români.

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