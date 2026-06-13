Petrolul, de neoprit pe piața transferurilor! „Găzarii” au oficializat a treia mutare a verii

Petrolul Ploiești a avut mari emoții în ceea ce privește rămânerea pe prima scenă a fotbalului românesc, însă acum conducerea speră să rezolve problemele financiare și să se regleze situația și la nivel sportiv.
După ce i-a transferat pe Alejandro Bran și Robert Jerdea, gruparea antrenată de Roberto Sousa a oficializat al treilea transfer din această vară.
Rodrigo Martins a semnat cu Petrolul
Clubul ploieștean a oficializat în cursul zilei de sâmbătă transferul portughezului Rodrigo Martins, fotbalist în vârstă de 27 de ani, care evoluează pe postul de extremă stânga.
Acesta și-a petrecut întreaga carieră în fotbalul portughez, unde a evoluat atât în prima ligă, cât și în eșalonul secund. Cu o cotă de piață de 150.000 de euro, Martins a strâns 41 de apariții și trei goluri în prima divizie portugheză, unde a îmbrăcat tricoul formațiilor Estoril Praia și Portimonense.
În liga secundă din Portugalia, Martins a adunat nu mai puțin de 122 de meciuri și șapte goluri pentru Cova da Piedade, Covilha, Mafra, Leixoes și FC Lusitania.
„FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu fotbalistul portughez Rodrigo Martins (27 ani), cel care a semnat cu clubul nostru un contract valabil pentru următoarele două sezoane.
Născut la Faro, Rodrigo Miguel Forte Paes Martins se va afla în fața primei experiențe într-un campionat străin, după ce, de-a lungul carierei sale, a jucat în primele două eșaloane din Portugalia.
Extremă de meserie și putând evolua pe ambele benzi ale terenului, Rodrigo Martins (1.77 m) are 41 de prezențe și 3 goluri marcate în prima divizie portugheză, în tricoul lui GD Estoril Praia și Portimoense SAD, dar și 122 de apariții și 7 goluri înscrise în cea de-a doua ligă lusitană, pentru CD Cova de Piedade, SC Covilha, CD Mafra, SC Leixoes și, în ultimul sezon, FC Lusitania (17 jocuri disputate în stagiunea 2025/2026).
Bun venit, Rodrigo Martins!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.
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