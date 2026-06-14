Presa braziliană critică dur Seleçao, după remiza cu Maroc: „La mijlocul terenului a fost ca în Titanic”

Presa braziliană nu este deloc îngăduitoare cu Brazilia, care a fost ţinută în şah de Maroc (1-1) şi a jucat fără inspiraţie sâmbătă, la debutul său în Cupa Mondială din 2026.

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Seleçao nu a dat un semnal liniştitor. Brazilia nu a reuşit să-şi alunge îndoielile în primul său meci din Cupa Mondială din 2026. Ţinută în şah de Maroc (1-1) pe MetLife Stadium, în New Jersey, Seleçao nu s-a ridicat la înălţimea statutului său de cvintuplă campioană mondială. Fără golul lui Vinicius Jr, ar fi putut chiar să înceapă acest Mondial cu o înfrângere. “Brazilia a trecut pe lângă catastrofă”, a scris site-ul Itatiai.

După această evoluţie dezamăgitoare, mass-media braziliană nu se menajează deloc cu echipa lui Carlo Ancelotti. Jurnalistul de la Globo, Fernando Kallás, a asistat la “cele mai proaste 45 de minute de la 7-1 împotriva Germaniei” din cadrul Cupei Mondiale din 2014. “Ibánez, Igor Thiago şi Casemiro au fost dezastruoşi”, continuă el, înainte de a se întreba dacă “Raphinha merită cu adevărat acest statut de intangibil?”

Deşi toţi jurnaliştii sunt de acord că jucătorii care au intrat pe teren, în special Fabinho şi Luiz Enrique, au adus un plus, nivelul general al Braziliei a dezamăgit, iar apărarea, în special, a fost “slabă”, potrivit jurnalistului de la Globo, Carlos Eduardo Mansur. În timp ce Lance! îl menţionează pe Gabriel Magalhães, care nu a jucat la nivelul său, la fel ca Lucas Paqueta şi Igor Thiago, cel mai criticat este fundaşul dreapta Roger Ibanez.

În notele acordate de Globo, jucătorul de la Al-Ahli primeşte un 4,5/10 din partea redacţiei şi un 2,9 îngrozitor din partea internauţilor. O situaţie dificilă pentru cel care este, iniţial, un fundaş central. “Uneori era depăşit în marcaj şi, după cinci minute, Mazraoui l-a driblat cu uşurinţă într-o fază care era să se termine cu un gol”, observă O Globo, care subliniază şi pasele ratate.