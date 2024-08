Andrei Prepeliţă şi-a făcut praf apărarea după ce Dinamo a învins-o pe Gloria Buzău cu 4-1: "Marcajul nu a existat"! - Antena Sport

Andrei Prepeliţă şi-a făcut praf apărarea după ce Dinamo a învins-o pe Gloria Buzău cu 4-1 Andrei Prepeliță, în timpul unui meci / Hepta Andrei Prepeliţă şi-a făcut praf apărarea după ce Dinamo a învins-o pe Gloria Buzău cu 4-1 şi a urcat pe locul 2 în Liga 1. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Andrei Prepeliţă a dezvăluit şi ce le-a spus jucătorilor după înfrângerea clară cu Dinamo. Andrei Prepeliţă şi-a făcut praf apărarea după ce Dinamo a învins-o pe Gloria Buzău cu 4-1: „Marcajul nu a existat”! „Am început meciul bine, 10 minute în care am stat doar în jumătatea adversarului. După aceea am primit primul gol dintr-o inexactitate, o minge lungă pe care băieţii noştri nu au jucat-o cum trebuie. A rămas mingea la Politic, care a înscris. După aceea o altă fază simplă, băieţii i-au lăsat lejer mingea lui Abdallah, care a centrat pentru Opruţ şi s-a făcut 2-0. Reclamă

Am făcut două schimbări, am dat un gol, după care am devenit iarăşi apatici. 3-1, pregătisem două schimbări, dar la 3-1 Dinamo s-a descătuşat şi meciul era deja jucat.

(n.r: Dezamăgit de compartimentul defensiv?) Da, goluri uşoare, o să analizăm. Mult prea precipitaţi, marcajul nu a existat. La nivelul ăsta, când faci astfel de greşeli, o echipă bună, cum e Dinamo, te taxează.

(n.r.: despre transferuri) Lista e cam închisă la noi.

(n.r.: ce le-a spus jucătorilor) Le-am spus că e greu cu asemenea greşeli să poţi să câştigi un meci acasă la Dinamo, e imposibil. La nivel de determinare nu am arătat cum trebuie. Am încredere în Işfan, ştiu ce calităţi are. Ajunsese la un moment dat chiar în vederile selecţionerului, evoluţii bune, dar trebuie să muncească. (n.r.: despre meciul cu Rapid) Trec şi ei printr-un moment mai slab, dar au o echipă bună”, a declarat Andrei Prepeliţă pentru digisport.ro după Dinamo – Gloria Buzău 4-1. Dinamo – Gloria Buzău 4-1. „Câinii” au făcut spectacol de ziua lui Cornel Dinu şi sunt pe locul 2 în Liga 1! „Dublă” Politic Meciul Dinamo – Gloria Buzău 4-1 a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 22:00. Partida contează pentru etapa cu numărul 4 a noului sezon de Liga 1. Dinamo a obţinut o victorie clară în ziua în care Cornel Dinu a împlinit 76 de ani. Dinamo e pe locul 2 în acest moment în Liga 1, cu 7 puncte. Înainte de acest duel, ambele formații aveau câte 4 puncte în clasamentul Ligii 1, după primele 3 partide disputate. Dinamo: Golubovic – Sivis, Boateng, Homawoo, Opruț – Milanov, Gnahore, Cîrjan – Abdallah, Selmani, Politic

Rezerve: Roșca, Păscălău, Licsandru, Bordușanu, Neagu, A. Bani, Patriche, Caragea, D. Irimia, C. Costin

Absenți: –

Antrenor: Zeljko Kopic Gloria Buzău: Greab – Scheda, Turda, Dobrosavlevici, Sălceanu – Canadija, Prejmereanu, Ahkmatov – Ișfan, R. Matos, Tescan

Rezerve: Răilean, Gladun, D. Benzar, Tavares, S. Pîrvulescu, A. Stan, I. Gheorghem, C. Dumitru, Budescu Călin, Traore

Absenți: –

Antrenor: Andrei Prepeliță

Stadion „Arcul de Triumf”

Arbitru Szabolcs Kovacs (Carei). Asistenți Romică Bîrdeș (Pitești), Cosmin Bojan (Târgu Mureș)

Arbitru VAR Florin Andrei (Târgu Mureș). Asistent VAR Adrian Popescu (Craiova)