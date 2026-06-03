Antrenor nou prezentat oficial în Liga 1. A semnat cu revelaţia campionatului

Csikszereda şi-a prezentat noul antrenor. Istvan Szabo a semnat cu revelaţia sezonului trecut din Liga 1, înlocuindu-l pe Robert Ilyeş.

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Ilyeş şi-a anunţat plecarea de la Csikszereda la finalul sezonului recent încheiat. Acesta i-a pregătit pe “ciucani” timp de trei ani, reuşind să-i promoveze în Liga 1, anul trecut.

Istvan Szabo, noul antrenor de la Csikszereda

Istvan Szabo a semnat cu cei de la Csikszereda un contract valabil pe un sezon, cu opţiune de prelungire pe încă unul. “Ciucanii” au făcut iniţial anunţul privind numirea noului antrenor în limba maghiară, ulterior şi în română şi în engleză.

“Suntem bucuroși să anunțăm că astăzi am ajuns la un acord cu noul antrenor principal al echipei noastre, Szabo Istvan.

Tehnicianul maghiar, în vârstă de 59 de ani, are peste 25 de ani de experiență profesională. Ultima dată a ocupat funcția de antrenor principal la Nyiregyhaza Spartacus.