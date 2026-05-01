Antrenorul pe care Gigi Becali e gata să-l sune, înainte de barajul pentru Europa: „Asta îi voi spune”

Gigi Becali a oferit o nouă reacție despre antrenorul așteptat la FCSB. Patronul campioanei a transmis că-l va suna pe Elias Charalambous, pentru a-l convinge pe acesta să revină pe banca roș-albaștrilor.

Becali a transmis că și-ar dori ca tehnicianul cipriot să stea pe banca echipei sale la eventualele două partide de baraj pentru Conference League. FCSB e sigură de prezența la primul baraj, unde s-ar putea duela chiar cu Csikszereda, echipă în fața căreia a pierdut cu 0-1, în această etapă.

„(n.r: Charalambous, aveţi noutăţi legate de el, vine, nu vine?) Lui Charalambous îi voi da un telefon înainte cu 3-4 zile, înainte de a începe barajele. Adică barajele, barajul ăla, că nu punem barajul cu Botoşaniul, că le dăm 200-0. Sau cu ‘Csikzeredo’ Miercurea-Ciuc, le dăm 300-0. Avem după aia barajul ăla, cu Dinamo, Rapid, care o fi.

Îl voi suna eu şi îi voi spune: ‘Am nevoie de tine doar două meciuri sau un meci. Că aşa spune regulamentul. Vino să stai 2 meciuri pe bancă şi să pleci’.

(n.r. Nu să continue şi după acest sezon?) Normal că o să continue, dar dacă vrea să plece, să stea 2 meciuri. ‘Vino, că am nevoie de antrenor’. Că expiră luna aia, că altfel jucam eu şi la baraj mai bine. Antrenam mai bine (n.r: râde).