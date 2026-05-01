Antrenorul pe care Gigi Becali e gata să-l sune, înainte de barajul pentru Europa: „Asta îi voi spune”

Viviana Moraru Publicat: 1 mai 2026, 22:52

Gigi Becali într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Gigi Becali a oferit o nouă reacție despre antrenorul așteptat la FCSB. Patronul campioanei a transmis că-l va suna pe Elias Charalambous, pentru a-l convinge pe acesta să revină pe banca roș-albaștrilor.

Becali a transmis că și-ar dori ca tehnicianul cipriot să stea pe banca echipei sale la eventualele două partide de baraj pentru Conference League. FCSB e sigură de prezența la primul baraj, unde s-ar putea duela chiar cu Csikszereda, echipă în fața căreia a pierdut cu 0-1, în această etapă.

„(n.r: Charalambous, aveţi noutăţi legate de el, vine, nu vine?) Lui Charalambous îi voi da un telefon înainte cu 3-4 zile, înainte de a începe barajele. Adică barajele, barajul ăla, că nu punem barajul cu Botoşaniul, că le dăm 200-0. Sau cu ‘Csikzeredo’ Miercurea-Ciuc, le dăm 300-0. Avem după aia barajul ăla, cu Dinamo, Rapid, care o fi.

Îl voi suna eu şi îi voi spune: ‘Am nevoie de tine doar două meciuri sau un meci. Că aşa spune regulamentul. Vino să stai 2 meciuri pe bancă şi să pleci’.

(n.r. Nu să continue şi după acest sezon?) Normal că o să continue, dar dacă vrea să plece, să stea 2 meciuri. ‘Vino, că am nevoie de antrenor’. Că expiră luna aia, că altfel jucam eu şi la baraj mai bine. Antrenam mai bine (n.r: râde).

(n.r: V-a mirat că a refuzat?) Nu. E şi el orgolios. Faptul că nu am vorbit eu cu el şi nu am insistat eu… A venit la masă, l-a invitat Teia (n.r: Sponte) şi eu eram cu nişte călugări, făceam nişte perfuzii. Aveam un asistent, un doctor, care făcea perfuzii la nişte călugări. Am zis ‘Nu pot să vin’. Probabil s-a simţit supărat că de ce n-am venit eu să cer. Eu i-am zis ‘Nu am nevoie acum’. Eu când o să am nevoie, o să-l sun eu. Am nevoie peste 2 săptămâni”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după Csikszereda – FCSB 1-0.

 

