„Nu trebuie să ne comparăm cu restul echipelor din play-out”. Risto Radunovic, mesaj categoric după Csikszereda – FCSB 1-0

Viviana Moraru Publicat: 1 mai 2026, 23:08

Comentarii
Risto Radunovic, după un meci al FCSB-ului/ Sport Pictures

Risto Radunovic a oferit prima reacție, după ce FCSB a pierdut cu Csikszereda, scor 0-1, în etapa a șaptea a play-out-ului. Fundașul muntenegrean a transmis că în ciuda eșecului, roș-albaștrii au controlat partida.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Risto Radunovic a declarat că FCSB nu trebuie să se compare cu celelalte formații din play-out. Acesta a făcut un apel către coechipierii săi și a transmis că fiecare meci trebuie disputat la intensitate maximă.

Risto Radunovic, mesaj categoric după ce FCSB a pierdut cu Csikszereda

Unicul gol al partidei de la Miercurea Ciuc a fost marcat de Attila Csuros, în minutul 87. Grație acestui succes, cei de la Csikszereda au intrat în lupta pentru al doilea loc la baraj, primul fiind deja asigurat de FCSB.

„E o înfrângere, am jucat destul de bine am controlat meciul, am avut multe faze fixe, dar plecăm cu 0 puncte. Ne-au dat gol din corner, noi am avu foarte multe situații din faze fixe, dar și în joc, dar nu am reușit să marcăm.

Asta e, mergem mai departe. Am controlat meciul, am avut multe ocazii. A venit acel corner la final de meci și ne-au dat gol. Ăsta e fotbalul, suntem o echipă bună, avem ocazii, jocul merge bine.

Reclamă
Reclamă

Am controlat meciul, nu trebuie să ne comparăm, cu tot respectul, cu echipele de play-out. Trebuie să jucăm toate meciurile cu maximum de respect pentru adversari”, a declarat Risto Radunovic, conform digisport.ro, după Csikszereda – FCSB 1-0.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cât costă un trai decent în România. Nevoile de bază, aproape un lux
Observator
Fanatik.ro
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
