Robert Ilyeş a spus care e slăbiciunea FCSB-ului, după ce a învins-o: “Am văzut asta şi ne-am antrenat”

Antrenorul formaţiei Csikszereda, Robert Ilyeş (52 de ani), a vorbit despre slăbiciunea FCSB-ului, după ce a reuşit să învingă campioana ultimelor două sezoane.

Ilyeş a subliniat, după victorie, că identificase problema campioanei şi a pregătit echipa pentru a profita de acest lucru.

Robert Ilyeş, după ce a învins-o pe FCSB: “Am profitat de slăbiciunea lor, adică defensiva în fazele fixe”

“M-am lăsat de fotbalul profesionist în Liga a IV-a, acum să bați campioana… Este o satisfacție. Mă bucur pentru clubul nostru și comunitatea noastră.

Au avut 14-15 cornere, am stat foarte bine, am închis poarta, pot să spun. Poate și meritul colegului meu, că el citește adversarul și ce scheme facem.

Lucrăm fazele fixe. Am profitat de slăbiciunea lor, adică defensiva în fazele fixe. Am văzut asta și ne-am antrenat două zile la fazele fixe.