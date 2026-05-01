Robert Ilyeş a spus care e slăbiciunea FCSB-ului, după ce a învins-o: “Am văzut asta şi ne-am antrenat”

Bogdan Stănescu Publicat: 1 mai 2026, 23:24

Robert Ilyeş, după victoria cu FCSB / Sport Pictures

Antrenorul formaţiei Csikszereda, Robert Ilyeş (52 de ani), a vorbit despre slăbiciunea FCSB-ului, după ce a reuşit să învingă campioana ultimelor două sezoane.

Ilyeş a subliniat, după victorie, că identificase problema campioanei şi a pregătit echipa pentru a profita de acest lucru.

Robert Ilyeş, după ce a învins-o pe FCSB: “Am profitat de slăbiciunea lor, adică defensiva în fazele fixe”

“M-am lăsat de fotbalul profesionist în Liga a IV-a, acum să bați campioana… Este o satisfacție. Mă bucur pentru clubul nostru și comunitatea noastră.

Au avut 14-15 cornere, am stat foarte bine, am închis poarta, pot să spun. Poate și meritul colegului meu, că el citește adversarul și ce scheme facem.

Lucrăm fazele fixe. Am profitat de slăbiciunea lor, adică defensiva în fazele fixe. Am văzut asta și ne-am antrenat două zile la fazele fixe.

(n.r. de barajul pentru Conference League) Asta depinde de meciul de la Arad. Dacă reușim să câștigăm, e bine, dar Botoșaniul are meci acum și momentan e departe”, a declarat Robert Ilyeș pentru digisport.ro.

Ciucanii au cerut lovitura de pedeapsă în minutul 8, acuzând un henţ la Cisotti, însă arbitrul Vidican nu a dat nimic. Octavian Popescu a şutat în plasa laterală, în minutul 14, apoi Dawa a trimis o lovitură de cap pe lângă poartă, în mintul 22. În replică, Popa a prins şutul lui Eppel, cinci minute mai târziu, şi a fost scor alb la pauză. Presiunea pusă de bucureşteni a continuat şi în partea secundă, Olaru şutând peste poartă în minutul 58.

Matei Popa a respins şutul greu expediat de Eppel, iar în minutul 79 Octavian Popescu a avut cea mai mare ocazie a oaspeţilor, însă Pap a scos şutul bucureşteanului. Gazdele au dat lovitura în minutul 87, când Csuros a marcat cu capul, la colţul lung, în urma  unui corner. Csikszereda s-a impus cu 1-0 în faţa echipei care deţine încă titlul de campioană şi este pe locul 4 în play-out, având 30 de puncte. FCSB e lider, cu 36 de puncte.

