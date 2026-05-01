Președintele de la Csikszereda, reacție surpriză după victoria cu FCSB: „Nu mă înțelegeți greșit”

Președintele de la Csikszereda a oferit prima reacție, după victoria cu FCSB, scor 1-0, din etapa a șaptea a play-out-ului. Zoltan Szondi a transmis un mesaj surprinzător despre șansele echipei sale de calificare la barajul pentru Conference League.
Csikszereda s-a apropiat la un singur punct de Botoșani, următoarea echipă clasată în play-out, după FCSB, cu drept de joc în cupele europene. Moldovenii au, însă, un meci în minus disputat.
Președintele de la Csikszereda, reacție surpriză după victoria cu FCSB
Zoltan Szondi a transmis că nu se gândește la o eventuală luptă pentru Conference League. Acesta a subliniat că „ciucanii” și-au obținut dreptul de joc în cupele europene pentru a nu rata șansa de a evolua în cupele europene. Președintele formației din Miercurea Ciuc a transmis, însă, că FCSB este cea mai puternică echipă din play-out.
„Nu. Am luat licența pentru că dacă avem o șansă nu-i dăm cu piciorul, dar nu cred ca în momentul actual noi să ajungem acolo. Nu mă înțelegeți greșit, nu ne dăm la o parte, dar FCSB e cea mai bună echipă din play-out, nu se compară cu celelalte”, a declarat Zoltan Szondi, conform digisport.ro, după Csikszereda – FCSB 1-0.
De asemenea, președintele de la Csikszereda a oferit declarații și despre meciul câștigat cu FCSB, mărturisind că s-ar fi mulțumit și cu un rezultat de egalitate.
„Mai sunt două meciuri, încercăm să le tratăm cât de serios putem și sperăm să ne îndeplinim obiectivul.
Mi-a fost teamă că aveau să înscrie, da. Noi am avut ocazii foarte clare, însă FCSB, una dintre cele mai valoroase echipe din România, a pus o presiune extraordinară pe noi. Mari ocazii n-au avut, doar câteva, dar au pus o presiune constantă.
Foarte sincer, eu aș fi fost mulțumit și cu egalul. Nu pot spune că victoria este nemeritată, toată lumea a luptat, a pus osul. Felicit băieții pe această cale.
La un moment dat, FCSB a pus o presiune pe noi de era să ne sufocăm. E echipă bună, ce să mai”, a mai declarat Zoltan Szondi.
