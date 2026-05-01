Darius Olaru le-a transmis un avertisment colegilor legat de baraj, apoi s-a răzgândit: “Cu tot respectul”

Darius Olaru (28 de ani) a avut o reacţie contradictorie după înfrângerea FCSB-ului, 0-1, cu Csikszereda la Miercurea-Ciuc. Olaru le-a transmis iniţial colegilor săi că trebuie ca nivelul de joc al roş-albaştrilor să fie mai ridicat.
Chiar dacă a dat de înţeles că se temea în perspectiva barajului pentru Conference League, Olaru a spus mai apoi că FCSB pleacă din postura de favorită cu orice adversar ar întâlni.
Darius Olaru, reacţie contradictorie după Csikzereda – FCSB 1-0: “Ne îngrijorează / Vom fi favoriţi la baraj”
“Nu știu cum am reușit să pierdem, ne-au dat gol pe final dintr-o fază fixă. După părerea mea, am dominat meciul, am avut ocazii, dar am pierdut.
Prima dată a fost terenul mai bun, acum au fost porțiuni de teren unde era iarbă tăiată din altă parte și pusă acolo. Până la urmă și ei au jucat pe același teren. Asta e, am pierdut și îi felicităm. Ei au pus presiune pe arbitru încă din primele faze ale meciului.
Mergem mai departe. Am avut și în acest meci foarte multe ocazii, n-a intrat mingea în poartă. Trec săptămânile, ne apropiem de acel baraj și am început să scădem ritmul. Dacă vrem să avem vreo șansă, trebuie să arătăm mult mai bine.
Ne îngrijorează la cum am arătat, dar cred că putem să ne ridicăm nivelul. Oricine ar fi la primul baraj, eu cred că vom fi favoriți. Cu tot respectul pentru celelalte echipe, știm că acesta nu e locul nostru”, a declarat Darius Olaru pentru digisport.ro.
Csikszereda – FCSB 1-0
Csikszereda a învins-o surprinzător, vineri seara, pe teren propriu, cu 1-0, pe campioana ultimelor două sezoane, FCSB, în etapa a a şaptea din play-out-ul Ligii 1.
Ciucanii au cerut lovitura de pedeapsă în minutul 8, acuzând un henţ la Cisotti, însă arbitrul Vidican nu a dat nimic. Octavian Popescu a şutat în plasa laterală, în minutul 14, apoi Dawa a trimis o lovitură de cap pe lângă poartă, în mintul 22. În replică, Popa a prins şutul lui Eppel, cinci minute mai târziu, şi a fost scor alb la pauză. Presiunea pusă de bucureşteni a continuat şi în partea secundă, Olaru şutând peste poartă în minutul 58.
Matei Popa a respins şutul greu expediat de Eppel, iar în minutul 79 Octavian Popescu a avut cea mai mare ocazie a oaspeţilor, însă Pap a scos şutul bucureşteanului. Gazdele au dat lovitura în minutul 87, când Csuros a marcat cu capul, la colţul lung, în urma unui corner. Csikszereda s-a impus cu 1-0 în faţa echipei care deţine încă titlul de campioană şi este pe locul 4 în play-out, având 30 de puncte. FCSB e lider, cu 36 de puncte.
- Robert Ilyeş a spus care e slăbiciunea FCSB-ului, după ce a învins-o: “Am văzut asta şi ne-am antrenat”
- Președintele de la Csikszereda, reacție surpriză după victoria cu FCSB: „Nu mă înțelegeți greșit”
- “Pe cine preferaţi la baraj, dintre Dinamo şi Rapid?” Gigi Becali a dat răspunsul, fără ezitare: “E mai valoroasă”
- „Nu trebuie să ne comparăm cu restul echipelor din play-out”. Risto Radunovic, mesaj categoric după Csikszereda – FCSB 1-0
- Antrenorul pe care Gigi Becali e gata să-l sune, înainte de barajul pentru Europa: „Asta îi voi spune”