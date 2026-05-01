Darius Olaru le-a transmis un avertisment colegilor legat de baraj, apoi s-a răzgândit: “Cu tot respectul”

Darius Olaru (28 de ani) a avut o reacţie contradictorie după înfrângerea FCSB-ului, 0-1, cu Csikszereda la Miercurea-Ciuc. Olaru le-a transmis iniţial colegilor săi că trebuie ca nivelul de joc al roş-albaştrilor să fie mai ridicat.

Chiar dacă a dat de înţeles că se temea în perspectiva barajului pentru Conference League, Olaru a spus mai apoi că FCSB pleacă din postura de favorită cu orice adversar ar întâlni.

Darius Olaru, reacţie contradictorie după Csikzereda – FCSB 1-0: “Ne îngrijorează / Vom fi favoriţi la baraj”

“Nu știu cum am reușit să pierdem, ne-au dat gol pe final dintr-o fază fixă. După părerea mea, am dominat meciul, am avut ocazii, dar am pierdut.

Prima dată a fost terenul mai bun, acum au fost porțiuni de teren unde era iarbă tăiată din altă parte și pusă acolo. Până la urmă și ei au jucat pe același teren. Asta e, am pierdut și îi felicităm. Ei au pus presiune pe arbitru încă din primele faze ale meciului.

Mergem mai departe. Am avut și în acest meci foarte multe ocazii, n-a intrat mingea în poartă. Trec săptămânile, ne apropiem de acel baraj și am început să scădem ritmul. Dacă vrem să avem vreo șansă, trebuie să arătăm mult mai bine.