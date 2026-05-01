“Pe cine preferaţi la baraj, dintre Dinamo şi Rapid?” Gigi Becali a dat răspunsul, fără ezitare: “E mai valoroasă”

Gigi Becali (67 de ani) nu şi-a schimbat preferinţa în ceea ce priveşte adversara de la baraj. Chiar dacă Dinamo a învins-o cu 3-1 în derby pe Rapid, Gigi Becali tot pe “câini” îi vrea ca adversari în finala barajului pentru Conference League.

Gigi Becali avea deja asigurat locul la baraj înaintea eşecului surprinzător, 0-1, cu Csikszereda, de la Miercurea-Ciuc.

Becali nu îşi face nicio grijă în ceea ce priveşte semifinala barajului, cu cealaltă echipă din play-out, gândindu-se deja la finala cu o adversară din play-off.

“(n.r: Pe cine preferaţi la baraj, dintre Dinamo şi Rapid?) Pe Dinamo o vreau. În Giuleşti nu îmi place să joc. În plus de asta, eu cred, asta e părerea mea, poate alţii au altă părere, Rapidul are câţiva jucători valoroşi. Că nu joacă, asta e o problemă. Alţii zic că e mai valoroasă Dinamo, părerea mea e că e mai valoroasă Rapidul”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.

Csikszereda a învins-o surprinzător, vineri seara, pe teren propriu, cu 1-0, pe campioana ultimelor două sezoane, FCSB, în etapa a a şaptea din play-out-ul Ligii 1.