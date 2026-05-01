“Pe cine preferaţi la baraj, dintre Dinamo şi Rapid?” Gigi Becali a dat răspunsul, fără ezitare: “E mai valoroasă”

Bogdan Stănescu Publicat: 1 mai 2026, 23:11

Comentarii
Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) nu şi-a schimbat preferinţa în ceea ce priveşte adversara de la baraj. Chiar dacă Dinamo a învins-o cu 3-1 în derby pe Rapid, Gigi Becali tot pe “câini” îi vrea ca adversari în finala barajului pentru Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali avea deja asigurat locul la baraj înaintea eşecului surprinzător, 0-1, cu Csikszereda, de la Miercurea-Ciuc.

Becali nu îşi face nicio grijă în ceea ce priveşte semifinala barajului, cu cealaltă echipă din play-out, gândindu-se deja la finala cu o adversară din play-off.

“(n.r: Pe cine preferaţi la baraj, dintre Dinamo şi Rapid?) Pe Dinamo o vreau. În Giuleşti nu îmi place să joc. În plus de asta, eu cred, asta e părerea mea, poate alţii au altă părere, Rapidul are câţiva jucători valoroşi. Că nu joacă, asta e o problemă. Alţii zic că e mai valoroasă Dinamo, părerea mea e că e mai valoroasă Rapidul”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.

Csikszereda a învins-o surprinzător, vineri seara, pe teren propriu, cu 1-0, pe campioana ultimelor două sezoane, FCSB, în etapa a a şaptea din play-out-ul Ligii 1.

Reclamă
Reclamă

Ciucanii au cerut lovitura de pedeapsă în minutul 8, acuzând un henţ la Cisotti, însă arbitrul Vidican nu a dat nimic. Octavian Popescu a şutat în plasa laterală, în minutul 14, apoi Dawa a trimis o lovitură de cap pe lângă poartă, în mintul 22. În replică, Popa a prins şutul lui Eppel, cinci minute mai târziu, şi a fost scor alb la pauză. Presiunea pusă de bucureşteni a continuat şi în partea secundă, Olaru şutând peste poartă în minutul 58.

Matei Popa a respins şutul greu expediat de Eppel, iar în minutul 79 Octavian Popescu a avut cea mai mare ocazie a oaspeţilor, însă Pap a scos şutul bucureşteanului. Gazdele au dat lovitura în minutul 87, când Csuros a marcat cu capul, la colţul lung, în urma  unui corner. Csikszereda s-a impus cu 1-0 în faţa echipei care deţine încă titlul de campioană şi este pe locul 4 în play-out, având 30 de puncte. FCSB e lider, cu 36 de puncte.

 

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Loading ... Loading ...
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
