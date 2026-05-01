“Pe cine preferaţi la baraj, dintre Dinamo şi Rapid?” Gigi Becali a dat răspunsul, fără ezitare: “E mai valoroasă”

Gigi Becali (67 de ani) nu şi-a schimbat preferinţa în ceea ce priveşte adversara de la baraj. Chiar dacă Dinamo a învins-o cu 3-1 în derby pe Rapid, Gigi Becali tot pe “câini” îi vrea ca adversari în finala barajului pentru Conference League.
Gigi Becali avea deja asigurat locul la baraj înaintea eşecului surprinzător, 0-1, cu Csikszereda, de la Miercurea-Ciuc.
Gigi Becali o vrea pe Dinamo ca adversară la baraj: "E mai valoroasă Rapidul"
Becali nu îşi face nicio grijă în ceea ce priveşte semifinala barajului, cu cealaltă echipă din play-out, gândindu-se deja la finala cu o adversară din play-off.
“(n.r: Pe cine preferaţi la baraj, dintre Dinamo şi Rapid?) Pe Dinamo o vreau. În Giuleşti nu îmi place să joc. În plus de asta, eu cred, asta e părerea mea, poate alţii au altă părere, Rapidul are câţiva jucători valoroşi. Că nu joacă, asta e o problemă. Alţii zic că e mai valoroasă Dinamo, părerea mea e că e mai valoroasă Rapidul”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.
Csikszereda a învins-o surprinzător, vineri seara, pe teren propriu, cu 1-0, pe campioana ultimelor două sezoane, FCSB, în etapa a a şaptea din play-out-ul Ligii 1.
Ciucanii au cerut lovitura de pedeapsă în minutul 8, acuzând un henţ la Cisotti, însă arbitrul Vidican nu a dat nimic. Octavian Popescu a şutat în plasa laterală, în minutul 14, apoi Dawa a trimis o lovitură de cap pe lângă poartă, în mintul 22. În replică, Popa a prins şutul lui Eppel, cinci minute mai târziu, şi a fost scor alb la pauză. Presiunea pusă de bucureşteni a continuat şi în partea secundă, Olaru şutând peste poartă în minutul 58.
Matei Popa a respins şutul greu expediat de Eppel, iar în minutul 79 Octavian Popescu a avut cea mai mare ocazie a oaspeţilor, însă Pap a scos şutul bucureşteanului. Gazdele au dat lovitura în minutul 87, când Csuros a marcat cu capul, la colţul lung, în urma unui corner. Csikszereda s-a impus cu 1-0 în faţa echipei care deţine încă titlul de campioană şi este pe locul 4 în play-out, având 30 de puncte. FCSB e lider, cu 36 de puncte.
